Ostravští studenti odhalili novou formuli. Postavili si ji i řídí sami

S prvním nápadem přišli studenti už v únoru 2013, aktuální model dostal jméno Vector 09.

Studenti závodní vozy vyvíjejí ve volném čase, většinu dílů vyrábějí sami a po dokončení vůz sami i pilotují.

S autem budou i letos soupeřit v mezinárodní soutěži, v níž se utkávají stovky týmů z celého světa. Musí splnit přes sto přísných bezpečnostních pravidel konstrukce vozu, obhájit svou konstrukci nebo vypracovat byznys plán pro potenciální investory.

„Jedná se o prestižní soutěž, která začínala v roce 1981 pod názvem Formula SAE ve Spojených státech, od roku 1998 existuje její evropská verze. Soutěž se pořádá také v Japonsku, Austrálii či Brazílii,“ uvedli zástupci týmu Formula TU Ostrava.

Ostravští strojaři se každoročně zúčastní soutěží po celém světě. „Celkově se závodů účastní asi 800 týmů z celého světa. Soutěží se ve dvou kategoriích – formule se spalovacími motory a formule s elektrickým pohonem,“ vysvětlili.

Součástí závodů jsou i technické přejímky, kdy týmy musí prokázat, že monopost splňuje pravidla především ohledně bezpečnosti.

„Tyto zkonstruované monoposty následně soutěží na závodech, které se konají na známých světových okruzích, jako například Hockenheim, Silverstone nebo Hungaroring,“ uvedl Michael Ceplý za tým Formula TU Ostrava.

Evoluce loňského modelu

„Letošní monopost je evolucí loňského modelu a při jeho návrhu a stavbě byly dokončeny některé rozpracované inovace z loňského roku. Monopost disponuje vylepšenou aerodynamikou, lehčí konstrukcí a také implementací hybridního systému, což by mělo přispět k lepším výkonům na trati. Tým se zaměřil také na optimalizaci hmotnosti a zvýšení spolehlivosti všech komponent,“ doplnil.

„V letošní sezoně se zúčastníme závodů v Rakousku (Red Bull Ring), kam jedeme vůbec poprvé, a také v Česku (Autodrom Most) a Chorvatsku (Bugatti-Rimac Test Track). Na závody se není vůbec jednoduché kvalifikovat a jen dostat se na ně je velkým úspěchem,“ zdůraznil Ceplý.

„Loňské výsledky nebyly takové, jaké jsme si představovali, obzvláště pak po pódii nabité sezoně 2022. I tak je možné vyzvednout třetí místo v akceleraci v Maďarsku nebo celkově třinácté místo na světově nejprestižnějších závodech v Německu,“ dodal.

Výkon i bezpečí

Cílem projektu je podle tvůrců postavit závodní formuli, která je výkonná, dobře ovladatelná, spolehlivá a bezpečná.

„Měla by být také estetická, ekologická, s nejnižší možnou cenou, a to vše dle platných pravidel. Úkolem je tedy postavit závodní vůz, který co nejlépe splňuje uvedené požadavky. Na konci bude porovnán s návrhy konkurence a jen ten nejlepší se dočká sériové výroby,“ uvedli.

Potenciálním zákazníkem studentské závodničky je víkendový neprofesionální jezdec. „Každý tým si přitom prostředky pro stavbu formule shání sám.“