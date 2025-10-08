Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

  12:33
Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila kamerové záznamy i výpovědi svědků a věc postoupila Městskému úřadu v Příbrami, který o ní bude dále rozhodovat, informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková..

Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.

Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie 7. září ráno. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.

Podle policie je muž podezřelý z několika přestupků. Kromě toho, že řídil vozidlo bez registrační značky, které nebylo schválené a určené pro provoz na pozemních komunikacích, je podezřelý i z dalších přestupků, které souvisí se způsobem jízdy vozidla.

„Za nejzávažnější přestupky hrozí podezřelému řidiči finanční sankce od čtyř do deseti tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů,“ uvedla Suchánková. „Správnímu orgánu bude oznámeno také přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel, jednání dalších řidičů doprovodných vozidel policisté vyhodnocují,“ dodala.

Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat.

K správnímu orgánu se nyní kauza dostává podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta.

Scénka u pumpy. Parta kolem formule sehrála u benzinové pumpy i scénku s tankováním paliva.
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem (7. září 2025)
Dům, u kterého policisté v obci Buk, místní části Milína, zastavili formuli. (7. září 2025)
Majitel formule, která se několikrát proháněla po dálnici D4, se vrací z policejní služebny, kde byl podat vysvětlení (7. září 2025)
7 fotografií
