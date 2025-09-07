Po dálnici D4 se ráno proháněla formule. Policisté řidiče dohnali až doma

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. Policisté nyní zjišťují, zda jde o „fantoma“, který se na českých silnicích projíždí opakovaně.
Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát. | foto: Policie ČR

„Ve čtvrt na devět ráno jsme přijali na linku 158 oznámení, že na benzinku u Dobříše přijela formule. Zakrátko jsme pak obdrželi další, že formule pokračuje po dálnici D4,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Operační důstojník vyslal za jezdcem několik hlídek, jedné z nich se vůz podařilo zastavit v obci Buk, části obce Milín, kde policisté řidiče ztotožnili jako jednapadesátiletého muže. Podle informací tn.cz jej zastavili až na dvoře jeho bydliště a muž odmítal z auta vystoupit.

„Nyní muže vyslýchají na stanici v Příbrami. Formule nejsou na provoz na pozemních komunikacích schválené, mají ostré hrany a nemají tam co dělat. Zjišťujeme, komu vůz patří i to, zda se nejedná o formuli, který se na D4 proháněla nedávno,“ doplnila mluvčí.

