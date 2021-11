Fosilní lobby je v Česku silná, tvrdí bývalý ministr Moldan. Jednání v Glasgow vidí mírně optimisticky

Lidovky.cz: Máme za sebou téměř polovinu světové klimatické konference COP26 v Glasgow. V prvním týdnu jednání se dohodlo několik výrazných závazků. Týkají se zastavení odlesňování, snížení emisí metanu a ukončení spalování uhlí. Jak se takové věci předjednávají?

Nepoužil bych výraz „předjednávají“, spíš se o těch tématech jedná průběžně na různých fórech, často dlouhé roky, a pak se to na velké akci typu COP26 formálně stvrdí. Jsou to věci, které stojí vysoko v politické agendě, jednají různé odborné týmy, zapojují se do toho velvyslanectví apod. Vzpomínám třeba, že před konferencí v Paříži v roce 2015 v tom bylo velmi aktivní francouzské velvyslanectví v Praze.