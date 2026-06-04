Profesionální fotbal se v Českých Budějovicích v příští sezoně hrát nebude. To je po rozhodnutí licenční komise FAČR (Fotbalové asociace České republiky) jasné. Sportovně se Dynamo ve druhé lize udrželo, ale podmínky pro zisk licence na příští ročník nesplnilo.
Zásadním důvodem byl chybějící stadion na celý příští ročník. Klub ho totiž může využívat jen do 30. dubna 2027, pak působení Dynama na Střeleckém ostrově ukončí výpověď nájemní smlouvy, kterou podalo město jako vlastník stadionu. Jihočeši dokládali, že by sezonu v květnu dohráli v Příbrami.
Podle informací iDNES.cz však problém se stadionem nebyl jediným důvodem, proč Budějovice v licenčním řízení neuspěly. „Jsou to i dluhy mezi kluby a dluhy vůči hráčům,“ shodují se zdroje redakce.
O finančních problémech klubu se spekulovalo delší dobu. Hráči A týmu si například museli sami platit ubytování před venkovním zápasem 28. kola v Prostějově, protože Dynamo chtělo, aby hráči vyrazili na utkání až v den duelu.
Nyní je zřejmé, že má neuhrazené závazky vůči dalším klubům a také že ne všichni fotbalisté prvního či rezervního týmu mají vše zaplaceno.
Klub se k informacím zatím nevyjadřuje. FAČR plánuje zveřejnit bližší podrobnosti k licenčnímu řízení v pátek.
„Žádáme svolání dozorčí rady akademie“
Finanční problémy zmiňoval náměstek primátorky Petr Maroš již dříve, proto ho verdikt licenční komise nepřekvapil. „Kdo už v životě viděl fungující i nefungující firmu, muselo mu to být jasné už v zimě,“ uvedl.
Náměstek měl starost zejména o výplaty trenérů v mládežnické akademii, které byly v minulosti několikrát opožděné, a to i před nástupem majitelky Nneky Ede.
„Pokud to tak je a Dynamo kvůli tomu nezískalo licenci, budeme žádat o co nejdřívější svolání dozorčí rady akademie,“ zdůraznil Maroš. Ta se měla konat v pondělí 1. června, klub ji na poslední chvíli zrušil.
V posledních dnech obě strany znovu jednají o prodeji klubu. Město by ho získalo na přechodnou dobu a hledal by se nový majitel. Řadu nabídek od radnice klub odmítl.
„Konečně se mi zdála jednání taková čilá, a to i ze strany paní Ede. Dali jsme jí nabídku na odkup celého klubu, tu odmítla. Ale budeme jednat dál. Reálně uvažuje, že by Budějovice opustila a klub prodala. Primárně nám jde ale stále o akademii,“ potvrdil Maroš.
Licence? Nejen od Brozan
Radnice nadále pokračuje v přípravách založení nového klubu. K tomu potřebuje získat licenci na třetí ligu. Hlavním plánem byl převod z Brozan, ty se však v soutěži potřebují o víkendu teprve zachránit.
„Máme více nabídek a možností než jen tu z Brozan,“ ujistil Maroš s tím, že přípravy pokračují paralelně se snahami o zisk původního Dynama.
I po verdiktu licenční komise FAČR je budoucnost budějovického fotbalu stále nejasná a možností je celá řada. Další dny a týdny mohou přinést řadu zvratů.