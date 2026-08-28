Jablonečtí fanoušci šli po vlajkách Skotů. Jednu jim ukradli, tři zničili

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  9:12aktualizováno  9:12
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Fanoušci Glasgow Rangers na utkání v Jablonci.

Fanoušci Glasgow Rangers na utkání v Jablonci. | foto: ČTK

Fanoušci Glasgow Rangers během utkání v Jablonci.
Fanoušci Glasgow Rangers v Jablonci.
Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.
Jablonecký Jan Hanuš slaví chycenou penaltu v zápase s Glasgow Rangers.
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Při čtvrtečním fotbalovém zápase předkola evropské Konferenční ligy řešili policisté v Jablonci nad Nisou jediný vážnější incident. Souvisel s krádeží vlajky příznivcům skotského týmu Rangers FC, spor se podařilo vyřešit domluvou.

Fanoušci Jablonce podle policejní mluvčí Ivany Balákové na stadionu odcizili jednu vlajku Rangers, která byla pro příznivce hostů významná.

„Hrozili, že pokud ji nezničenou nedostanou zpátky, tak si pro ni půjdou. Díky vyjednávání zástupce domácího klubu se to podařilo vyřešit a vlajku dostali zpátky,“ uvedla Baláková.

Fanoušci Glasgow Rangers na utkání v Jablonci.
Fanoušci Glasgow Rangers během utkání v Jablonci.
Fanoušci Glasgow Rangers v Jablonci.
Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.
14 fotografií

Podle ní řeší policie ještě zničení tří jiných vlajek skotského týmu, což se ale stalo mimo fotbalový stadion. „Pracujeme na ztotožnění osob, které se toho dopustily,“ dodala mluvčí policie. Podle ní jde o přestupek.

Policie fotbalový zápas vnímala jako velmi rizikový, na zajištění pořádku proto dohlíželo zvýšené množství policistů ze tří krajů. Větší počet zjištěných přestupků se týkal jen dopravy.

„V průběhu bezpečnostního opatření jsme odhalili za volantem motorového vozidla jednoho řidiče v zákazu řízení a zjistili 35 přestupků v silničním provozu. Kromě toho jsme řešili jeden přestupek proti veřejnému pořádku a dvě porušení pobytu cizinců na území naší republiky,“ dodala mluvčí policie.

Fotbalovému zápasu přihlíželo 5563 diváků, z toho 650 fanoušků Rangers. Postup do základní skupiny Konferenční ligy slavili po úspěšném penaltovém rozstřelu domácí fotbalisté.

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Jablonečtí fanoušci šli po vlajkách Skotů. Jednu jim ukradli, tři zničili

Fanoušci Glasgow Rangers na utkání v Jablonci.

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