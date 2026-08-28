Jablonečtí fanoušci šli po vlajkách Skotů. Jednu jim ukradli, tři zničili

Fanoušci Jablonce podle policejní mluvčí Ivany Balákové na stadionu odcizili jednu vlajku Rangers, která byla pro příznivce hostů významná.
„Hrozili, že pokud ji nezničenou nedostanou zpátky, tak si pro ni půjdou. Díky vyjednávání zástupce domácího klubu se to podařilo vyřešit a vlajku dostali zpátky,“ uvedla Baláková.
Podle ní řeší policie ještě zničení tří jiných vlajek skotského týmu, což se ale stalo mimo fotbalový stadion. „Pracujeme na ztotožnění osob, které se toho dopustily,“ dodala mluvčí policie. Podle ní jde o přestupek.
Policie fotbalový zápas vnímala jako velmi rizikový, na zajištění pořádku proto dohlíželo zvýšené množství policistů ze tří krajů. Větší počet zjištěných přestupků se týkal jen dopravy.
„V průběhu bezpečnostního opatření jsme odhalili za volantem motorového vozidla jednoho řidiče v zákazu řízení a zjistili 35 přestupků v silničním provozu. Kromě toho jsme řešili jeden přestupek proti veřejnému pořádku a dvě porušení pobytu cizinců na území naší republiky,“ dodala mluvčí policie.
Fotbalovému zápasu přihlíželo 5563 diváků, z toho 650 fanoušků Rangers. Postup do základní skupiny Konferenční ligy slavili po úspěšném penaltovém rozstřelu domácí fotbalisté.