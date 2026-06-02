Ministr zahraničí Petr Macinka zdůraznil, že úřad je plně připraven pomáhat českým občanům v krizových situacích. „Naši lidé budou připraveni v místech, aby dali konzulární pomoc,“ podotkl v úvodu.
Apeloval na to, aby lidé nezaměňovali nouzovou linku 222 420 222 s běžným servisem. „Stálo by za to říct, že jsme připraveni pomoct lidem v krizových situacích, jako když ztratíte doklady nebo peněženku. Ale naše kapacita je určená pro tyto účely. Nejsme infolinkou, takže vám neřekneme, kdo s kým bude hrát,“ upozornil Macinka s tím, že linky ministerstva bývají často přetížené banálními dotazy na letenky či ubytování, s nimiž ministerstvo zahraničních věcí nedokáže pomoci.
Potvrdil, že ministerstvo bude mít po dobu konání šampionátu v Americe více zaměstnanců. „Posílili jsme kapacity generálního konzulátu v Los Angeles a na zastupitelském úřadě ve Washingtonu. Aktivizujeme také honorární konzuly,“ uvedl Macinka.
Ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný ocenil intenzivní mezirezortní spolupráci. Z pozice lékaře pak české fanoušky cestující do Střední Ameriky varoval před dvěma zásadními specifiky.
„Mě zaujaly dvě věci. Tou první je, že Mexico City se nachází v nadmořské výšce 2 240 metrů, což je docela vysoko. Chci upozornit fanoušky, že aklimatizace není úplně snadná věc, a zejména s ohledem na počasí je potřeba hodně pít,“ uvedl Šťastný. Druhým velkým tématem je pak přísná mexická legislativa ohledně kouření. „Mexiko patří k zemím s nejpřísnější regulací kouření,“ dodal ministr.
Český návrat na mistrovství
Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Do turnaje vstoupí 11. června tamního času v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexiko City proti domácímu výběru.
Předseda FAČR David Trunda poděkoval oběma ministrům za podporu a zmínil klíčové termíny zápasů české reprezentace. Národní tým se utká 11. června v Guadalajaře, 18. června v Atlantě a 24. června v Mexico City.
Pro fanoušky fotbalová asociace chystá podrobné průvodce, které bude distribuovat e-mailem, přes webové portály i sociální sítě WhatsApp a Instagram. Na místech budou fungovat takzvané fan ambasády a fan meeting pointy.
Na dotaz novinářů ohledně logistiky a bezpečnosti Trunda upřesnil, jak odcestuje delegace. „Vzhledem k tomu, že náklady jsou enormní, chystáme pouze jedno letadlo, na základě smluvních požadavků musíme splnit to, co máme k našim partnerům. Letadlo a delegace vedení fotbalu poletí na utkání do Atlanty v tento moment a zbytek všech kolegů a fanoušků se bude dopravovat po vlastní ose,“ vysvětlil šéf Fotbalové asociace. Dodal, že asociace nevyužívá žádné subdodavatele kromě těch, které jim přidělila přímo FIFA.
Tisková konference se dotkla i výtek lidskoprávních organizací vůči migrační politice hostitelských Spojených států. Macinka se k agendě Amnesty International vyjádřil velmi odmítavě. „Pokud Amnesty International řeší i mistrovství světa, tak se bojím, aby to nebylo poslední,“ nechal se slyšet šéf diplomacie. Podle jeho slov by si organizace měla spíše stěžovat u americké administrativy prezidenta Trumpa.
Šťastný ani Macinka se šampionátu nezúčastní, omluvili se z pracovních důvodů.