Smutný večer v Edenu, ostuda, hnus, hodnotí politici a celebrity fotbalové derby

„Smutný večer, tohle se nemělo stát. Tohle jsem nečekal. Po letech kultivace fanouškovského prostředí jsme někde mínus 20 let…,“ reagoval na sobotní zápas Nacher.
K tomu se přidala také bývalá ministryně financí Eva Decroix (ODS). „Fotbalu nerozumím, tak mi povídejte, co chcete, ale tenhle dnešní výstup fanoušků je hnus!“
Chování fanoušků odsoudil také místopředseda TOP 09 Lukáš Otys. „…takže místo oslav ostuda, kontumace je jistá, dostaneme flastr a ještě jsou mezi fanouškama takoví pitomci, že zraní dva protihráče. Za tohle by se pánové a dámy už na fotbal neměli kouknout hodně dlouho…a pořadatelé byli jen do počtu. Ach jo,“ napsal.
„Politici dávají takovému chování zelenou“
Ostřeji se k zápasu vyjádřil herec Jan Hrušínský. Podle něj si červenou kartu zaslouží především politici, protože tím, že sami porušují pravidla, přispívají k takovému chování.
„Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi. Politické dno zažíváme s vládou koalice ANO, SPD a Motoristů sobě hned od začátku jejich nástupu. Dnes a denně nám ukazují, že nikdo nemusí dodržovat zavedená pravidla. Pozdní příchody bez omluvy, vydírání prezidenta republiky, rabování státního rozpočtu, lhaní a podvody, překračování zákonů, útoky na svobodná média, korupce v mediálních radách, nekulturnost, nevychovanost, beztrestné jízdy 250 km/hod. po dálnici, podvody s volebními koalicemi, bagatelizování fašismu i komunismu,“ napsal.
Trend podle něj odstartoval bývalý prezident Miloš Zeman. „Tohle všechno ale u nás začalo už s příchodem Zemana na Pražský hrad a jeho vulgaritami pronášenými na veřejnosti. Vlastně už kdysi dávno tragickým duem Zeman & Klaus. Tohle je přímý důsledek vlivu politiky nekulturnosti a gaunerství na život v naší zemi.“
Ostře reagoval také herec a komik Michal Suchánek. „Absurdní, tenhle večer si přijeli užít fandové z celé země jenomže ti ze severu to zk*rvili mnohem víc, než jen tenhle večer,“ uvedl.