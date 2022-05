„Pana Starku postihl při dovolené na Kanárských ostrovech oboustranný zápal plic a byl hospitalizován v místní nemocnici,“ prozradil jeden z mládežnických trenérů FK Příbram, který si nepřál zveřejnit své jméno. „Aby si jeho organismus odpočinul, je podle mých informací udržován v umělém spánku,“ dodal muž obeznámený se situací.

„Kolikrát si říkám, že se na to vykašlu. Ale máme dobrou mládež a lidi okolo, bylo by škoda o to přijít. Tak co vám na to mám říct? Musíme věřit v lepší zítřky,“ řekl Starka v srpnu 2020 na otázku, co by se muselo stát, aby s fotbalem v Příbrami praštil.

Nyní šestašedesátiletý Starka například v únoru 2011 bojoval několik dní o život na příbramské jednotce intenzivní péče. Lékaři ho museli na dva týdny uvést do umělého spánku. Na vině byla Starkova těžká cukrovka, která se spojila s virem prasečí chřipky, k tomu se přidal oboustranný zápal plic a nakonec došlo k selhání ledvin. Stav se zlepšil až po pěti týdnech, kdy byl Starka připoután na lůžku.

„Byl v umělém spánku. I když ještě není úplně v pořádku, je na tom o hodně líp než před pár týdny. Komunikuje. Doufám, že se brzy uzdraví úplně,“ uvedl tehdy syn Jan Starka pro deník Blesk.