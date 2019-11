Fotka dárku na sociální síti je jako pozvánka pro zloděje, varují experti. Počet loupeží po Vánocích roste

Praha Češi by si měli dvakrát rozmyslet, co po Vánocích sdílí na sociálních sítích a jaké krabice od vánočních dárků vyhazují k popelnicím. V období mezi Štědrým dnem a Novým rokem každoročně roste počet krádeží a zloději si často byty vytipovávají podle fotek cenností na Facebooku či Instagramu a podle vyhozené krabice od drahé televize před domem.

Fotografie drahého notebooku nebo nového kola na sociální síti může být pro zloděje indícií, v jakém bytě či domu lze ukrást drahé věci, které našli obdarovaní pod vánočním stromečkem. Lidé navíc o vánočních prázdninách často navštěvují příbuzné nebo odjíždí na hory, a tak mají zloději možnost vykrádat prázdné domy či byty.

„Zloději pasou po zcela novém zboží, které jsou schopni si vysledovat, například podle odkládání balících kartónů ke kontejnerům po Štědrém dnu, podle informací na sociálních sítích a podobně. Termín mezi svátky a Novým rokem odpovídá výkyvu vloupaček,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.



Podle Oldřicha Rutara z bezpečnostní služby M2C je v dnešní době velmi těžké poznat, zda se váš majetek neocitl v hledáčku lupičů. „Dnes se zájem sofistikované organizované zločinecké skupiny o náš majetek dá odhalit stěží. Takové skupiny využívají skryté prostředky ke sledování na vysoké úrovni o miniaturních rozměrech,“ říká bezpečnostní expert Rutar.



Jako prevenci proti zlodějům Rutar radí, aby se obdarování vyhnuli chlubení se novým přírůstkem na sociálních sítích. I informace o tom, že je majitel bytu na dovolené, může být pro zloděje pozvánkou. „Takovým případem může být i jedna fotka z dovolené umístěná na jakoukoliv sociální síť,“ říká bezpečnostní expert. Další prevencí je podle něj zabezpečení, tedy bezpečností dveře, zámky či fyzická ostraha celého objektu. „Dobře může posloužit i spolehlivý soused. Není nad to, když si lidé v této otázce vycházejí vstříc a byty si kontrolují navzájem,“ dodává Rutar.



Zabezpečovací prvky pro domy.

Policie ČR za loňský rok eviduje celkem 2171 krádeží vloupáním do bytu. Z toho nejvíce vloupaček šetří v letním období, kdy lidé odjíždí na dovolené. Svobodová z pojišťovny UNIQA upozorňuje, že je velmi důležité, aby poškozený ihned zavolal strážníky. Pojistitel totiž může přistoupit na odmítnutí či snížení plnění, není-li událost šetřena Policií ČR.

Bezpečnostní expert Rutar upozorňuje i na situace, kdy zaměstnanci úklidové služby nevědomky „zametou“ stopy. „Stalo se již mnohokrát, kdy si pracovník úklidové firmy myslel, že majitelé před odjezdem na dovolenou nechali byt ve značném nepořádku a s ohledem, že se brzy již vrátí, výtečně uklidil – samozřejmě s veškerými stopami pachatelů,“ říká Rutar.



Vyfoťte si cennosti

Několik vteřin, maximálně několik minut, tolik času zabere zloději dostat se do průměrně zabezpečeného bytu. Cennější věci by si tak majitelé měli připojistit. „Je třeba vždy myslet na to, co mimořádného doma člověk má a zda to jde extra připojistit, případně jak to lépe zajistit, například sejfem,“ říká Svobodová z pojišťovny UNIQA. Dále radí, že kvůli pojistnému plnění je výhodné mít cennosti nafocené a schovávat si od nich účtenky. Pojišťováci rozhodně nedoporučují nechávat drahé věci ve sklepních kójích, na balkoně či ve společných prostorech. „V souvislosti s rychlým vzestupem hodnoty bytu a pořizování nového vybavení je třeba pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat alespoň jedenkrát za tři čtyři roky, neboť by původně stanovené pojistné částky už nemusely stačit,“ dodává Svobodová.



V hledáčku lupičů se v zimě často objevují i chaty a letní sídla, které jsou mimo letní sezónu opuštěná. „V zimních měsících jsou rekreační objekty prázdné a případní zloději je mohou nejen napadat, ale také využívat k přenocování,“ říká tiskový mluvčí Policie ČR David Schön. Zároveň doporučuje volně dostupnou mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, kde uživatelé najdou cenné rady a tipy, jak zabezpečit svou nemovitost.