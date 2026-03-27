Poklad z katedrály, holokaust i odsun. Na Hradě začíná výstava plná příběhů

První dvě díla, která uvidí návštěvník při vstupu do Jízdárny Pražského hradu, můžou šokovat. Vedle středověkého relikviáře sv. Václava stojí dílo Josefa Beuyse, které vzniklo pro Lidickou sbírku. Kriticky se vyrovnává s nacistickým masakrem v českých Lidicích. Beuysova syrová instalace má připomínat středověké relikviáře.
Autorem výstavy je profesor Jiří Fajt, bývalý ředitel Národní galerie. Výstava měla premiéru v německých Drážďanech v roce 2024. Do Prahy přivezl její rozšířenou verzi. Základem výstavy je velká část chrámového pokladu katedrály svatého Víta, který je odkazem císaře a krále Karla IV., ten byl jejich velkým sběratelem.
Jízdárna Pražského hradu představí 140 předmětů z pokladu. Většinou jde o různé kříže, ale Fajt upozorňuje i na jednu kuriozitu. Mezi kříži stojí křišťálová konvice se zlatým podstavcem a víkem. I ta byla relikviářem. Císař do ní uložil ubrus, na kterém se podle legendy odehrála poslední večeře páně. Nezbývá než dodat, že panovník neřešil pravost předmětů. Důležitá byla víra. O předmětech, které získával darem od papeže nebo francouzských příbuzných, tehdy nikdo nepochyboval.
Nejcennějším exponátem výstavy je Zlatý ostatkový kříž zvaný také korunovační. Tento kříž je po svatováclavské koruně to nejcennější, co je v katedrále po staletí uschováno. Nechal ho v polovině 14. století zhotovit císař a král Karel IV. Do kříže nechal vložit několik relikvií týkajících se Ježíše Krista (dřevo z kříže, trny, část provazu a hřebu). Korpus kříže ze zlatého plechu je ozdobený vzácnými antickými a raně středověkými kamejemi (medailonky), mezi nimiž je zasazen i velký safír s řezbou Kristovy tváře.
Nejprve byl kříž uložen na Karlštejně, kde přežil obléhání husity, pak byl uložen v katedrále. „Od počátku 16. století byl používán při korunovacích českých králů. Tím prvním byl Ferdinand I. a tím posledním Ferdinand V. v roce 1836,“ popisuje Fajt.
Sbírku bohoslužebných předmětů a relikviářů začali budovat Přemyslovci. Podle legendy dostal kníže Václav od císaře Jindřicha paži svatého Víta, a proto dal před rokem 929 na Hradě vystavět rotundu svatého Víta, předchůdkyni dnešní katedrály.
Rozkvět sbírka zažila za Karla IV. Císař věřil, že světci budou vzkříšeni na místech, kde leží jejich ostatky. Proto je systematicky shromažďoval a ukládal do relikviářů.
Fajt zasazuje předměty do nečekaných souvislostí. Exponátem výstavy se tak stala i samotná katedrála svatého Víta. Busty tří zemských patronů, Zikmunda, Vojtěch a Víta jsou na výstavě umístěny tak, že světci oknem hledí přes Jelení příkop na katedrálu sv. Víta, kde jsou jejich ostatky uloženy.
Staré umění na výstavě doplňuje i moderní, kontrast vytváří nečekané souvislosti. Šestimetrový obraz Böhmen liegt am Meer (Čechy leží u moře) od Anselma Kiefera připomíná odsun, vyhnání tří milionů Němců, kteří byli po staletí obyvateli českého království, stejně jako Češi.
S motivem vyhnání Němců pracuje i sochařka Magdalena Jetelová. Sousoší Vyhnání připomíná bouřlivé osudy její rodiny. Ta pochází z matčiny strany ze Sudet. Rodina utekla nejprve v roce 1938 ze Sudet do vnitrozemí, po roce 1945 byla část rodiny odsunuta do Německa.
Fajt se na výstavě nevrací z moderní historie jen k odsunu Němců, prostřednictvím děl britského umělce Edmunda de Waala připomíná holokaust, prostřednictvím fotografií Josefa Koudelky Izrael a Palestinu, rozdělené zdí, která se hluboko zařezává do Svaté země.
Nad židovsko-křesťanskými tradicemi západní civilizace se zamýšlejí zase práce Marka Wallingera a Francise Bacona.
„Podařilo se nám dostat na Pražský hrad práce Gerharda Richtera, Josepha Beuyse nebo fotografie Josefa Koudelky. Vůbec poprvé budou mít lidé v Česku možnost vidět dílo Papež – studie k portrétu IV. od Francise Bacona a šestimetrové plátno Čechy leží u moře Anselma Kiefera,“ uvádí kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
Trochu nečekaným exponátem je knihovna německého historika umění Franze Machilka, rodáka z Hustopečí. Fajt do knihovny umístil s určitou hravostí i jedno z děl Edmunda de Waala. Popisku k dílu najde návštěvník v otevřené knize.
Knihovna má připomínat, že fragmenty paměti odjaktěživa shromažďovaly a uchovávaly právě knihovny, které jsou také svědectvím pokroku a kultury naší civilizace.
„Výstava je určena široké domácí i mezinárodní veřejnosti. Namísto jednoznačných odpovědí nabízí návštěvníkům prostor k zamyšlení nad pamětí, vírou a hodnotami naší civilizace. Proto jsme se rozhodli v rámci instalace vytvořit jako souhrn civilizačních vědomostí také knihovnu s publikacemi věnovanými historii, náboženství i tvorbě zastoupených umělců,“ vysvětluje Fajt.
Pražský hrad k výstavě připravuje komentované prohlídky s kurátorem, přednášky i program pro základní a střední školy. V plánu je také exkurze v českém znakovém jazyce a speciální prožitková prohlídka propojující umění a péči o duševní zdraví. Ta se koná u příležitosti dubnového Slow Art Day, tedy dne pomalého pozorování. Kompletní program je dostupný na webových stránkách Pražského hradu.
Výstava potrvá od 27. března do 26. července 2026, každý den od 10 do 18 hodin. Základní vstupné je 220 korun.