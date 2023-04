Emmanuel Macron kromě vazalství hovořil v médiích bezprostředně po své víkendové návštěvě Číny i o tom, že by se Evropa neměla nechat vtáhnout kvůli Tchaj-wanu do konfliktu mezi Washingtonem a Pekingem. V jeho rétorice nechyběl ani evergreen o strategické autonomii starého kontinentu.

„Je to stará francouzská písnička. Nic nového pod sluncem. V době, kdy se směřuje k celosvětové reálpolitice a k multipolaritě, je to ale nebezpečné. Je to skutečně špatně a je to chyba,“ řekl serveru Lidovky.cz místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.