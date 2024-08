Zvládli bychom to, ale Stanjura tlačil, přiblížil Dobšík debatu o platech

Opravdu jste před jednáním neměl ani signál, že by ministři mohli navrhnout méně, než kolik odbory požadovaly?

Opravdu neměl. S panem ministrem školství (Mikulášem Bekem, STAN – pozn. red.) jsme byli dohodnuti jinak. Ale jak jsem pochopil, jiní členové vlády na přidání peněz do tarifů prostě měli diametrálně odlišný názor. A ti převážili. Za mě to úskok od ministra Beka nebyl.

Řekl jste, že místo kompromisu přišel nátlak, ukázková manipulace, či dokonce vydírání. Jak to jednání vypadalo?

Od pana ministra financí Stanjury deklarativně zaznělo, že máme brát, nebo nechat být. Pánové Bek a ministr práce Jurečka hledali cestu ke kompromisu. Třeba aby se řeklo, kolik se přidá od ledna. To tam bohužel ale od pana Stanjury nepadlo. Zástupci za Piráty a TOP 09 neřekli ani slovo. Na rozmyšlenou jsme dostali asi 45 minut.

Ministr Stanjura tedy nepřipustí diskusi ani mezi ministry?

To bych nechtěl hodnotit. Ale nátlakové – ber, nebo neber – opravdu výrazně zaznělo právě od ministra financí Stanjury.

Co považujete za klíčový okamžik v rozhodování vlády? Nedělní prohlášení premiéra Petra Fialy, že schodek rozpočtu nesmí přesáhnout 231 miliard?

O schodek vůbec nešlo. To jeho vyjádření nebylo rozhodující. O čem se bavíme, není zvyšování platů jako takových od září, ale přelévání peněz (z odměn) do tarifů. Aby zaměstnanci v nejnižších platových stupních měli jistotu. U nás jsou to třeba paní uklízečky nebo pomocné kuchařky. Mají minimální mzdu a doplácí se jim. Chtěli jsme, aby tito lidé nemuseli spoléhat na odměny na konci roku. O to šlo.

V souvislosti s kulturou se říkalo, že nejsou ani peníze na odměny. Že není odkud brát.

Ale ve finále právě za kulturu padlo, že by se peníze na navýšení našly. Takže si myslím, že ten velmi zvláštní vládní návrh sestavili ministři ve středu ráno.

A nemohlo být tím zlomem, když premiér řekl, že peníze už spolkla krachující huť Liberty Ostrava a není z čeho brát?

Možná to takto někteří členové vlády akceptovali, že jsou ochránci veřejných financí. Já můžu jenom znovu zopakovat: Je mi líto, že i přes náš nesouhlas alespoň o tomto navrhovaném zvýšení platů nerozhodli. Pomohli by nejslabším, nízkopříjmovým. Což jsou u nás ve školství nepedagogové.

A ti jsou ve středu debat o penězích už skoro rok. V listopadu se za jejich platy stávkovalo. Přesvědčoval jste kolegy, že když vláda nedá víc, je vhodné pomoci alespoň nepedagogům?

Bavili jsme se o tom. Každý z předsedů k tomu říkal svá stanoviska. Úředníci, kteří jsou pod službou, těch se zmiňovaná tabulka netýká. Jinak je to částečně v kultuře, totálně jinak je to ve zdravotnictví. Každý z nás k tomu měl jiný přístup. Ale nakonec převážil ten odmítavý.

Nejste na ostatní kolegy z odborů naštvaný, že roční úsilí teď padlo pod stůl?

My v odborech to máme založeno na solidaritě. S ministrem Bekem jsme se už dohodli na určité taktice. Co jsme neprosadili společně jako odborové svazy, prosadíme s ministrem jako školské odbory.

V čem ta taktika spočívá?

Jednali jsme o tom, jak můžeme ovlivnit přípravu rozpočtu, který má pan Stanjura snad zveřejnit v pátek. Jde o styl vyjednávání.

Náznaky, že peněz už v rozpočtech resortů není moc, postupně přicházely. Opravdu jste nepřemýšleli s kolegy odboráři, že by bylo lepší vzít alespoň něco? Nebylo to ze strany vlády maximum možného?

Byl to nonsens. Někteří kolegové vědí, že jejich ministři mají zaparkované velké částky na odměny a jen to nechtěli z těch odměn vyloučit. My jsme byli s ministrem Bekem domluvení, že bychom to zvládli.

Jak se tedy na ten návrh díval ministr Bek?

Rozebírali jsme to, ale jeho komentář nechám na něm.

Proč je pro vás horší představa, že lidé dostanou odměny, ale nezvýší se jim tarifní složka platu?

Myslím, že by bylo fér nespoléhat na to, jestli ředitel ocení práci navíc v podobě odměny. Přidáním do tarifu by se kompenzoval propad reálné mzdy, k němuž v posledním období došlo. Pokud to necháte na vůli konkrétních ředitelů, nemají pracovníci nic jistého.

Bude stávka?

Máme teď sérii porad. Důležitá bude ta úterní s lidmi z rozpočtové sféry. To bude jasno. Pan Josef Středula (předseda Českomoravské konfederace odborových svazů) o stávce mluví.

Jak velká panuje mezi lidmi frustrace? Půjdou stávkovat?

S lidmi v terénu jsem zatím neměl možnost mluvit.

Jak vyhlížíte další jednání?

Je to jeden velký otazník. Potřebujeme znát návrh státního rozpočtu. Musíme jej rozklíčovat. Jinak absolutně nevíme, co která profese může dostat.

Mohla by stávka jednání o zvýšení platů od ledna ohrozit?

S otázkami na stávku počkejte, prosím, do úterý.