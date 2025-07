Zřejmě nešťastná náhoda. Policie už tuší, proč utonul poustevník z oceněného filmu

VJ Václav Janouš mul Matyáš Müller Autor:

11:06 , aktualizováno 11:06

Kriminální policie, která vyšetřuje utonutí poustevníka Františka Klišíka, pracuje s verzí, že do vody pravděpodobně spadl, a jeho smrt je tak nešťastnou náhodou. Naopak už podle zdrojů iDNES.cz upozadila teorii, podle níž by se hlavní protagonista vítězného snímku karlovarského filmového festivalu utopil poté, co si šel do rybníka v obci Ohrobec u Prahy zaplavat.