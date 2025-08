Požár domu stojícího blízko lipenské přehrady hasily tři profesionální jednotky a dobrovolní hasiči. Nahlásil ho soused. „Hlášení jsme dostali po půl čtvrté a v pět hodin byl zásah ukončen,“ sdělila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V domě naštěstí nikdo nebyl. „Maminku před týdnem převezli do nemocnice, jinak by byly následky horší. Škoda je minimálně za půl milionu, oheň zničil zimní zahradu a vchod,“ uvedl pro iDNES.cz majitel nemovitosti. Vlastníkovo jméno redakce zná, na jeho přání ho ale nezveřejňuje.

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury kriminalisté šetří událost jako poškozování cizího majetku. K nalezení pachatelů jim mohou pomoct záběry z bezpečnostních kamer na domě, které však policisté nezveřejnili. Ty zaznamenaly dva muže, jak se v době před požárem přiblížili ke vchodu s kanystry v ruce.

V případě, že by byl dům obydlený, by už šlo o zločin obecného ohrožení, který se trestá podle následků vězením až na 15 let, případně ještě vyšší sazbou.