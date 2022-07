Jak fungovat v horku? Ochlaďte se jako staří Egypťané

Lidské tělo reaguje na horko třemi nejdůležitějšími způsoby. První je snížení napětí hladkých svalů ve stěnách některých cév. Způsobuje to jejich rozšíření, zvýšení průtoku krve a její přesměrování do podkožních kapilár. Napomáhá to snadnějšímu uvolňování přebytečného tepla do atmosféry. Druhá reakce je uvolnění svalů v kořenech chloupků. Chloupky pak přilnou k pokožce. Usnadňuje to proudění vzduchu okolo jejího povrchu a urychluje tepelné ztráty. Nejdůležitější je třetí ochlazovací mechanizmus: pocení.

Mokrý hadr nebo miska s ledem se dá postavit do cesty proudu vzduchu z větráku.