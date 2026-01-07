Dav ucpal východ, kritizují evakuaci po útoku v Hradci. Obchoďák postup hájí

V pátek v podvečer v obchodním centru na Moravském Předměstí napadl cizinec v nehtovém studiu svého krajana teleskopickým obuškem a sekáčkem, ten se mu bránil nožem. Při konfliktu byla zraněna i náhodná svědkyně.
Kvůli pátrání po útočníkovi policie přikročila k evakuaci obchodního centra, kde bylo v tu dobu 1 500 až 2 000 lidí. Podezřelého muže kriminalisté dopadli téhož večera v nedaleké nemocnici, je obviněn z pokusu vraždy. Soud ho poslal do vazby.
Diskutující na sítích upozornili, že pokud by útočník cílil i na další oběti, měl by dav jako na dlani.
„Jde o naprosté selhání bezpečnosti a hazard se životy lidí. U hlavních vstupních dveří se zablokoval evakuační koridor. Na jednom místě se během chvíle nahromadily desítky lidí, vznikla panika, křik a tlačenice. Nikdo nevěděl, co se děje a kudy má jít,“ uvedl na Facebooku Daniel Doležal.
„Turniket (otočné dveře) se seká a pomalu se rozbíhá. V případě takových krizových situací je to průšvih. Boční dveře mívají zavřené. Ochranka je musí otevírat manuálně a trvá dlouho, než tam dojde,“ napsala Lenka Vítková.
Vyklizeno do šesti minut, říká manažerka
Podnětem se v rámci vyhodnocení zásahu zabývá i policie. Problémy při evakuaci však nezaznamenala.
Hasiči, kteří k centru přistavili evakuační autobus, přijeli podle mluvčí Martiny Götzové ve chvíli, kdy většina lidí už byla mimo objekt: „Problémy s opuštěním budovy jsme tak na místě nezaznamenali. Mohlo se stát, že některé dveře k únikovým cestám mohly být zamčené, jelikož je jejich otevření automaticky svázané s aktivací elektrické požární signalizace, která aktivována nebyla.“
Podle vedení obchodního centra byly všechny bezpečnostní systémy funkční a únikové cesty průchozí.
„Bezpečnost návštěvníků je pro nás prioritou. Točivé dveře u hlavního vstupu byly v rámci standardního postupu manuálně přepnuty do plně otevřeného režimu a celý objekt byl vyklizen přibližně do šesti minut od vyhlášení evakuace,“ uvedla manažerka centra Jana Zbořilová.
„V souvislosti s hromadným opouštěním obchodního centra aktuálně neevidujeme žádné oznámení týkající se údajných problémů u východu z centra. Děkujeme však za podnět, který bude předmětem dalšího společného jednání a následného vyhodnocení,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.