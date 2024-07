PŘEHLEDNĚ: Tříbodový plán pro příměří v Gaze. Je na dosah, hlásí USA

Dvěma a čtvrt milionu palestinských civilistů v Pásmu Gazy stejně jako přibližně stovce zadržovaných izraelských rukojmích svítá naděje, že jejich utrpení skončí. Podle zdroje „z vysokého patra americké politiky“, který cituje list The Washington Post (WP), učinily válčící strany – tedy palestinské hnutí Hamás a Stát Izrael – takové ústupky, že bude možné uvést v život tříbodový plán oznámený prezidentem USA Joem Bidenem na přelomu května a června.

Podle WP je na rámci dohody shoda všech stran a dojednávají se už „jen“ technické detaily – ty se ovšem mohou táhnout ještě týdny. Vedle USA hrají důležitou roli prostředníků také Egypt a Katar.

První, šestitýdenní fáze plánu předjímá konec bojů a propuštění části rukojmí držených v Gaze, a to žen, všech osob nad 50 let věku a raněných. Proti tomu má Tel Aviv propustit zatím blíže nespecifikovaný počet palestinských vězňů držených v izraelských káznicích. Izraelská armáda se má stáhnout z hustě osídlených částí Pásma Gazy a umožnit vstup masivní humanitární pomoci do oblasti.

V rámci druhé fáze, kolem níž bylo nejvíce sporů, dojde k propuštění všech zbývajících rukojmí a izraelská armáda se zcela stáhne z Pásma Gazy s tím, že dojde „k trvalému ukončení násilností“. Za právní rámec má sloužit nedávná rezoluce Rady bezpečnosti OSN z 10. června, kterou podpořily i USA a podle níž „bude klid zbraní trvat i v případě, že se jednání protáhnou přes šestitýdenní lhůtu“. To byl hlavní požadavek Hamásu.

Třetí fáze plánu pak počítá s rozsáhlou rekonstrukcí Pásma Gazy, jehož téměř veškerá infrastruktura je zničená izraelským bombardováním a pozemními vojenskými akcemi. Klíčovou roli v zajištění bezpečnosti má mít kontingent asi 2500 mužů rekrutujících se z řad palestinské samosprávy, za účasti vybraných arabských států. Tím má být splněn klíčový požadavek Izraele, totiž že Hamás se nebude účastnit poválečné správy oblasti.

Hizballáh přestaneme s ostřelováním

V širším kontextu je podstatné prohlášení šíitského hnutí Hizballáh, které od začátku násilností v Pásmu Gazy udržuje na severní hranici Izraele „doutnající konflikt“ když se obě strany s různou intenzitou vzájemně ostřelují. Podle Hizballáhu se v případě uvedení gazanského plánu do praxe jeho bojovníci od severní hranice Izraele stáhnou – čímž by pro Izrael skončila hrozba otevření plnohodnotné severní fronty.

Katar jakožto mediátor měl zatlačit na Hamás hrozbou, že pokud by palestinské hnutí (považované Evropskou unií a USA za teroristickou organizaci) mírový plán pro Gazu odmítlo, muselo by jeho politické vedení Katar opustit.

A Egypt, s nímž Pásmo Gazy sousedí krátkou, ale exponovanou hranicí, se měl zavázat k tomu, že důsledně zaslepí všechny tunely, které se pod hranicí táhnou a skrze něž se do Pásma Gazy pašuje různý materiál včetně zbraní.