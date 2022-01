Tři rádci Gazdíka. Ministru školství budou pomáhat prorektorka, historik a ředitel společnosti Scio

Sám ministr potvrdil zatím tři jména. Mezi jeho nejbližšími spolupracovníky budou Radka Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy (UK), nakladatel a popularizátor moderních českých dějin Jiří Padevět a také Ondřej Šteffl, ředitel a zakladatel společnosti Scio.

Příprava budoucích učitelů

„S Radkou Wildovou jsem spolupracoval už v think tanku Vzdělávání 21,“ řekl Gazdík. Vzdělávání 21 je výzkumná skupina UK, Wildová je její spoluzakladatelkou a v současné době i místopředsedkyní. Kromě dopadů pandemie koronaviru na vzdělávání řeší například téma maturit či nerovnosti ve vzdělávání. Gazdík má nyní v think tanku pozastavené členství. „Byl v něm velmi aktivní, teď ale musí mít pozastavené členství, protože je ministrem. Chceme, aby think tank zůstal ze strany ministerstva nezávislý,“ řekla Wildová. Dodala, že pokud se stane poradkyní ministra, určitě ji bude zajímat oblast rozvoje vysokých škol a vzdělávání v předškolním, základním i středním školství, „a to z pohledu jeho obsahu, inovací a organizace“, uvedla. Co říci bude mít i k reformě vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a učitelek, což je Gazdíkovou další prioritou.

Wildová radila i minulému ministrovi školství Robertu Plagovi (za ANO), který zůstal na ministerstvu coby Gazdíkův náměstek. V době úřadování někdejší ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) byla Wildová členkou Národní rady pro vzdělávání. Wildovou si končící rektor UK Tomáš Zima představoval jako svou nástupkyni ve funkci a přemlouval ji, aby kandidaturu alespoň zvážila. Zima už po dvou funkčních obdobích znovu kandidovat nemohl a Wildová se o to ani nepokusila. Akademický senát UK nakonec jako Zimovu nástupkyni zvolil Milenu Králíčkovou, současnou prorektorku pro studijní záležitosti UK, jež se funkce ujme 1. března.

Dějiny 20. století

Jednou z priorit nové vlády pro oblast školství je reforma rámcových vzdělávacích programů, včetně změny výuky dějepisu. Kromě zaměření na badatelskou činnost, tedy praktické získávání znalostí během projektové činnosti, se má posílit i výuka dějin 20. století „s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus“. V současnosti totiž kantorům mnohdy i kvůli množství učiva na výuku moderních dějin mnoho času nezbývá. To se má změnit. „Z hlediska moderní historie a změny výuky dějepisu bych rád spoléhal na rady Jiřího Padevěta,“ sdělil Gazdík.

Lidovky.cz se pokoušely Padevěta kontaktovat, na volání a SMS však zatím nereagoval. Loni v červnu sdělil, že za ideální formu výkladu moderních dějin považuje takzvané mikrodějiny – s historickými událostmi se žáci a studenti seznamují skrze příběhy pamětníků.

„Pro posluchače na besedách je vždycky podstatnější mikropříběh, který se třeba odehrál ve vedlejší ulici, než velké dějiny. Pokud chceme děti a mládež přitáhnout k historii, nejsnadnější a nejpříjemnější pro obě strany je příběh úplně obyčejného člověka, kterého dějiny semlely,“ řekl Padevět dříve.

Standardizované testování

„K ruce“ má být Gazdíkovi také ředitel a zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl. Scio dlouhodobě spolupracuje s resortem školství, pro které také připravuje standardizované přijímací zkoušky na střední i vysoké školy. Zároveň pořádá kurzy, na nichž učí principy, jak číst testové otázky a kterak na ně správně odpovídat. Šteffl je členem Pirátské strany, se kterou šlo hnutí STAN, v němž je Gazdík místopředseda, v koalici do podzimních sněmovních voleb. Ani Šteffl zatím dotazy nereagoval.