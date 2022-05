Gazdík odvolal ředitelku Cermatu. Je dlouhodobě nespokojený s fungováním organizace

Odvolání Kleňhové zdůvodnil Gazdík mimo jiné nesouladem Cermatu v plnění úkolů zadaných ministerstvem školství. „Bývalé vedení přímo řízené organizace se rozcházelo s vizemi řízení, které reprezentuje současné ministerstvo školství. Cermat nenaplňuje očekávání ministerstva školství. Je pomalý v plnění zadaných úkolů. S takto řízenou organizací nelze vybudovat školství pro 21. století,“ uvedl Gazdík na brífinku.

Jako klíčový problém Cermatu ministr uvedl hospodaření organizace. „V této souvislosti lze zmínit oblast veřejných výběrových řízení, kdy Cermat několikrát proaktivně prosazoval jednací řízení bez uveřejnění,“ popsal s tím, že on naopak prosazuje „otevřená výběrová řízení, transparentnost a hospodárnost.“

Kontrola ministerstva financí zadaná v roce 2020 podle něj zjistila v Cermatu závažné nedostatky. „Závažné skutečnosti se týkají uzavírání dohod se stávajícími zaměstnanci, dále si zjištění zakládá podezření na spáchání přestupku, na základě kterého může dojít k zahájení následného řízení ze strany Státního úřadu inspekce práce,“ uvedl Gazdík.

Podle kontroly mělo 64 z 89 zaměstnanců Cermatu souběžně uzavřené i dohody o provedení práce. Z toho 36 lidí si takto nad rámec platu rozdělilo 5,1 milionu korun.Výsledky kontroly dostalo ministerstvo školství minulý týden, dodal Gazdík.

Na kontrolu ministerstva financí podle něj naváže kontrola ministerstva školství, která se zaměří na hospodaření s majetkem a penězi ze státního rozpočtu. „Prověří přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace,“ řekl.

K dnešnímu dni byl pověřen do funkce Milan Štábl, který Cermat povede jako krizový manažer do doby, než bude nové výběrové řízení. Za jeho hlavní úkoly označil ministr školství to, aby zjistil skutečný stav v problematických veřejných zakázkách a pracovněprávních vztazích, zorganizoval podzimní maturitní zkoušky, začal připravovat digitalizaci přihlášek pro přijímací zkoušky a připravil ve struktuře organizace změny pro vedení, které vyjde z otevřeného výběrového řízení.

Kleňhová nastoupila do čela Cermatu od června 2018 za bývalého ministra školství Roberta Plagy. Předchozího ředitele Cermatu Jiřího Zíku vystřídala poté, co ho Plaga odvolal z funkce kvůli chybám v maturitních a přijímacích testech. Kleňhová se měla ujmout funkce původně až od prosince 2018. Do čela Cermatu byla vybrána v konkurzu na podzim 2017 za ministra školství Stanislava Štecha.

Kontroly v Cermatu

„To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr,“ uvedl v pondělí Gazdík. Portál iDNES.cz totiž zjistil, že ministerstvo školství nedávno poslalo do Cermatu kontrolory. Resortu se nelíbí mimo jiné smlouva Cermatu na tisk přijímacích zkoušek na střední školy a materiálů pro maturity. A také fakt, že jako příspěvková organizace ministerstva školství platí desítky milionů korun za servis svých tiskáren.

„Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené,“ řekl Gazdík. Potvrdit, či vyvrátit to podle něj ale musí znalec nebo auditor. Až bude mít ministerstvo závěr soudního znalce, bude „podle toho činit“, dodal Gazdík.

Problém je ve smlouvě Cermatu na tisk přijímacích zkoušek na střední školy a materiálů pro maturity. Servis čtyř tiskáren, které si pro tisk testů před čtyřmi roky pořídil, ho vyšel za jediný rok na čtyřiadvacet milionů korun. Pokud se částka porovná s cenou za nákup tiskáren, tak to je téměř šestinásobek ceny. Během čtyř let, kdy smlouva platila, zaplatil Cermat za servis tiskáren celkem 96 milionů korun.

Tiskárny dodala Cermatu společnost Konica Minolta Business Solutions, která k nim rovněž poskytovala i zmíněný servis. Měsíčně si za něj účtovala částku přes dva miliony korun.

Podle slov ministerského náměstka pro IT a veřejné zakázky Milana Štábla popis položky není dostatečný. „Protože není jisté, kolik se za objednávání služeb a materiálů zaplatí, co to je za položku, konzultace, veškeré náhradní díly do všech strojů,“ vyjádřil se Štábl.