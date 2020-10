Gazdík navrhne STAN, aby s Piráty celostátně nespolupracovali. Nelíbí se mu jednání na Zlínsku

Zlín Lídr STAN ve Zlínském kraji Petr Gazdík, který je i místopředsedou hnutí, kritizuje jednání Pirátů. Ti zástupcům STAN podle Gazdíka při povolebním jednání na Zlínsku lhali, nakonec se podle něj přiklonili k variantě koalice, kterou chce vítězné ANO sestavit s Piráty, ODS a ČSSD. Gazdík navrhne, aby STAN s Piráty na celostátní úrovni pro sněmovní volby nespolupracovali. Volby budou příští rok.

„Naštvalo nás to, byl jsem v pondělí v Praze na vyjednávání s vedením Pirátů, kde nám bylo přislíbeno, že celostátní politika se projeví ve Zlínském kraji a Piráti nás budou brát jako preferovaného partnera. Na základě i toho jsme se rozhodli, že nepřijmeme nabídku ANO a nepůjdeme do koalice s ANO a tím nevystrnadíme Piráty z koalice. Že budeme postupovat férově a Pirátům o této nabídce řekneme a dáme najevo, že pro nás je prioritnější být v koalici s nimi, o čem svědčila i nabídka na post hejtmanky (pro Piráty), kterou bychom podporovali,“ uvedl Gazdík.

Ve Zlínském kraji ve středu pravděpodobně oznámí ANO, Piráti, ODS a ČSSD vznik společné koalice. ČTK to nezávisle na sobě řekli zástupci ANO a Pirátů. Od 17:00 mají všechny čtyři subjekty naplánované společné jednání ve Zlíně, po něm by vytvoření koalice mohly oficiálně oznámit. Z 45 křesel v zastupitelstvu by jich koalice měla 24.

Volební jednička Pirátů Hana Ančincová řekla, že Piráti vytvořili pro vyjednávání dvojblok s ODS. Společně podle ní odmítají spolupráci s dosavadním lidoveckým hejtmanem Jiřím Čunkem. Lidovci přitom ve středu vyzvali Piráty, STAN a ODS k vytvoření funkční koalice, která by měla 26 křesel v zastupitelstvu.

Hnutí ANO ve volbách v kraji získalo 19,08 procenta hlasů, druzí lidovci 18,62 procenta. Oba subjekty mají v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu po devíti mandátech. Třetí Piráti budou mít šest zastupitelů, stejně jako STAN. Na pátém místě je ODS s pěti zastupiteli, šestá je ČSSD se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli, stejně jich má koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých, která byla osmá.