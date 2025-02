Influencerku a účastnici Survivoru viní z hajlování. U soudu přiznala vinu

Hned v úvodu soudního jednání mladá žena svou vinu přijala a souhlasila s popisem události tak, jak stojí v obžalobě. „Prohlašuji vinu,“ uvedla. Soud její prohlášení přijal.

„Ještě jednou bych se chtěla omluvit a souhlasím s tím, co je v obžalobě. Jinak bych k tomu nechtěla víc hovořit,“ řekla u soudu, kde také uvedla, že se živí jako influencerka a bojovnice a na Instagramu ji sleduje přes 200 tisíc lidí, na TikToku má přes 600 tisíc sledujících.

Čtyřiadvacetiletá Gelnarová video zveřejnila loni v srpnu a v následné omluvě uvedla, že nevěděla, co znamená zdvižená pravice.

V krátkém snímku společně s přáteli za hudebního doprovodu a s německou vlajkou opakovaně napne a zvedne pravici. Během pochodování říká: „Jako mažoretky!“ a gesto všichni opakují a smějí se při tom.

Omluvila se po obrovské kritice fanoušků. „Lidi, co mě znají, vědí, že taková nejsem. V životě nedělám špatné věci. Přidala jsem se k ostatním, dělala jsem mažoretky a vojáčky. Bohužel jsem tady to gesto neznala. Můžete si myslet, že jsem hloupá, že neznám věci jako hajlování,“ sdělila.

„Teď už to vím a ponesu si následky. Kdybych věděla, co to znamená, tak je jasné, že bych to tam nedala,“ uvedla.

Šest měsíců až tři roky vězení

Gelnarová je obžalovaná z podpory či propagace hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. To je v Česku hodnoceno jako trestný čin podle § 403 či § 404 trestního zákoníku. Trestní sazba čítá od šesti měsíců až do tří let odnětí svobody. Soudy tyto prohřešky mnohdy řeší podmínkou.