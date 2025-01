Nechceme si půjčovat, abychom to projedli, řekl na sněmu strany GEN Ryvola

„Nejsme spálená země, ani lídr světa. Nechceme si půjčovat, abychom to projedli. Stát se nemá řídit jako firma,“ postavil se Ryvola proti dalšímu zadlužování České republiky a ohradil se zároveň proti tomu, jak bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš mluvil o tom, že chce řídit stát jako firmu.

Ani škrcení výdajů, ani rozhazování peněz z vrtulníku nepomůže, prohlásil Ryvola

„Ani škrcení výdajů, ani rozhazování peněz z vrtulníku nám nepomůže,“ prohlásil Ryvola, který před rokem opustil hnutí ANO. „Míříme na volební výsledek nad 5 procent,“ tvrdil sebevědomě před začátkem sněmu.

„Kdyby ta situace byla vynikající, tak bychom se tu nesetkali,“ prohlásil místopředseda nové strany GEN, vojenský historik Tomáš Řepa. Současná česká politika je podle něj souboj mezi neschopnými a všehoschopným. „Jsme tu kvůli jejich chybám,“ řekl Řepa, který také sněm moderoval.

„Byl jsem dvanáct let v sociální demokracii a potvrdil jsem si tam, jak politika nemá vypadat,“ řekl delegátům sněmu. „Společnost je tak silná, jak je silný její nejslabší článek,“ uvedl ve svém vystoupení na ustavujícím sněmu, který proběhl velmi svižně a skončil už za hodinu a půl. Ve 14 hodin má ještě strana tiskovou konferenci.

Ryvola zkoušel oslovit i Kalouska, ale řekl ne

Exministr financí Miroslav Kalousek už loni předpovídal, že zklamané pravicové voliče by mohla oslovit nová politická strana, která by představila své plány někdy v lednu nebo únoru, tedy pár měsíců před volbami do Sněmovny.

Jako první to tak zkouší Ryvola a jeho nová strana. Podle něj politice chybí lidé s odvahou a společnost je podle něj nesmyslně rozdělená. Oslovil i přímo Kalouska. „Řekl mi, že už o návrat do politiky nemá zájem,“ prohlásil v pondělí ráno Ryvola.

„S panem Kalouskem jsme se po určitou dobu pravidelně setkával a jsem mu velmi vděčen za jeho vhled do velké politiky. Po pár měsících se ale naše cesty rozešly a jak už nyní sám veřejně deklaroval, svůj osud s žádnou novou stranou nakonec nespojil,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Ryvola.

„Mám poměrně vážné osobní důvody pro to, abych se v tuhle chvíli do aktivní politiky nevracel,“ řekl v polovině ledna bývalý šéf TOP 09 a před tím i KDU-ČSL a exministr financí Miroslav Kalousek ve vysílání Rádia Impuls.

Svůj projekt chystá i exposlanec Březina, který chtěl kandidovat na prezidenta

Nový politický projekt chystá i podnikatel Tomáš Březina, který založil a vedl firmu Best vyrábějící betonové dlaždice a byl poslancem za ODS i Unii svobody. Krátce koketoval i s hnutím ANO, když měl být v roce 2013 lídrem středočeské kandidátky.

V roce 2021 firmu prodal a předloni chtěl kandidovat na prezidenta republiky. Řekl, že nasbíral přes 70 tisíc podpisů, ale vnitro mu jich uznalo pouze 45 tisíc, což nestačilo. I on se podle informací iDNES.cz poptával u Kalouska, zda se nepřidá, ale nepochodil.

„Médii již proběhlo, že Tomáš Březina a další skupina zajímavých lidí kolem něj sbírají podpisy. Pana Březinu znám, je to člověk, kterého si vážím. Kdyby chtěl jít do politiky, pokládal bych to za správné,“ uvedl pro rádio Impuls Kalousek.