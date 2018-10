Genderisté a homosexualisté vám zašantročí děti, řekl kněz v katedrále sv. Víta. Teď čelí trestnímu oznámení

PRAHA Česká ženská lobby podala ve čtvrtek trestní oznámení na katolického kněze Petra Piťhu, který při svém svatováclavském kázání v katedrále svatého Víta otevřeně kritizoval Istanbulskou úmluvu věnovanou prevenci a boji proti násilí na ženách a proti domácímu násilí. Mimo jiné tvrdil, že dokument povede k rozvratu tradiční rodiny, jak ji známe. S informací přišel server iDnes.cz.

Česká ženská lobby podle iDnes.cz podání trestního oznámení zdůvodnila tím, že se podle ní Piťha dopustil šíření poplašné zprávy. „Podali jsme to s tím, že se mohl dopustit trestního jednání. Není na nás, abychom kvalifikovali jeho chování. Vadí nám, že se kázalo stylem strachu a děšení lidí, že rodiny budou rozvráceny, budou jim brány děti. Tato terminologie už je jakási manipulace věřících,“ vysvětlila ředitelka Hana Stelzerová pro Radiožurnál.

PETR PIŤHA Petr Piťha je český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog. Mezi lety 1992 až 1994 zastával funkci ministra školství v první vládě Václava Klause. V roce 2015 byl papežem Františkem jmenován kaplanem Jeho Svatosti, čímž si vysloužil oslovení „monsieur“. Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Mimo to sepsal řadu životopisů významných osobností katolické církve jako byla Zdislava z Lemberka či Jan Sarkander. V současnosti jde o jednoho z nejvýše postavených představitelů katolické církve v České republice.

Piťha ve svém kázání označil dokument za nedemokratický, až diktátorský. „Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, nebo není, a pak je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní,“ pronesl mimo jiné 28. září v katedrále svatého Víta v Praze.

Bezpohlavní výchova, za nesouhlas deportace

V další části své promluvy Piťha ještě přitvrdil a přirovnal úmluvu k marxistickému až nacistickému smýšlení. „Určení pohlaví novorozeněte podle pohledu do klína bude zrušeno – o pohlaví rozhodně dítě samo, budete povinni ho vychovávat bezpohlavně. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravněvýchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.“

Istanbulskou úmluvu přijala Evropská rada už před sedmi lety, v platnost pak vešla o tři roky později v roce 2014. Česká republika dokument podepsala jako jeden z posledních unijních států až v květnu roku 2016, dosud však nedošlo k ratifikaci.

Přijetí úmluvy vyvolalo řadu rozdílných reakcí. Katolická církev se v Česku vůči ní jednoznačně vyhradila. Kritikům vadí především to, že je velmi jednostranná a zaměřuje se jen na ženskou část problému a to jednoznačně v jejich prospěch, aniž by hleděla na stranu druhou.

„Vůbec nemluví o tom, že každý muž si ve svém životě prošel psychickým násilím – a to je mnohdy ještě daleko horší. Spousta mužů v důsledku toho spáchala v posledních letech sebevraždu, řada otců je připravena o děti v důsledku chování různých neziskových organizací spojených se ženskou lobby,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL.