Generál Halenka dostane za nezákonné stíhání miliony, stát mu má platit i rentu

  10:09aktualizováno  10:09
Za nezákonné trestní stíhání v kauze převodů vojenského materiálu má stát zaplatit generálovi ve výslužbě Vladimíru Halenkovi asi 5,36 milionů korun. Musí mu také vyplácet měsíční rentu, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2. Verdikt není pravomocný.
Generál ve výslužbě Vladimír Halenka, který požaduje odškodné za trestní stíhání v kauze převodů vojenského materiálu, přichází na jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2. (25. dubna 2025) | foto: ČTK

Podle verdiktu by Halenka v případě, kdy by nebyl stíhaný, dál pracoval v armádě, kariérně v ní postupoval a zřejmě by se stal i zástupcem náčelníka generálního štábu.

Halenka se čtvrtečního jednání nezúčastnil, jeho právní zástupce rozhodnutí uvítal. Pokud se ministerstvo spravedlnosti proti rozsudku odvolá, bude se žalobou ještě zabývat Městský soud v Praze.

Od letošního září do konce roku 2026 má stát Halenkovi podle rozsudku hradit měsíčně přes 62 000 korun. Od ledna 2027 by pak měl muži platit do konce života necelých 14 000 korun.

„Soud má za to, že s vysokou mírou pravděpodobnosti nebýt trestního stíhání, tak by žalobce obsadil místo zástupce náčelníka generálního štábu,“ řekl soudce Ondřej Růžička.

