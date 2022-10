Zemřel první náčelník českého generálního štábu Pezl. Generálovi bylo 95 let

„Generál Karel Pezl zemřel 10. října ve věku 95 let. Armádu o tom informovala jeho rodina,“ řekla iDNES.cz mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Vlastimila Cyprisová.

Na zprávu reagoval současný náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. „Zprávu o úmrtí armádního generála Karla Pezla jsem přijal se zármutkem. Díky němu získala armáda v 90. letech velký respekt. Jako náčelník generálního štábu se zasloužil o naše dobré jméno doma i v zahraničí. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ vzkázal Řehka.

Karel Pezl se narodil 14. září 1927 v Domažlicích. Vojákem z povolání se stal již v roce 1948, později působil v různých štábních funkcích. V roce 1971 byl z armády z politických důvodů propuštěn. Po změně režimu se stal poradcem a posléze i náměstkem ministra obrany.

V hodnosti generálporučíka nastoupil 1. května 1991 do funkce náčelníka Generálního štábu Československé armády, kterým byl až do rozdělení federace na konci roku 1992. Od ledna do června 1993 působil jako první náčelník Generálního štábu Armády České republiky, v únoru 1993 byl povýšen do hodnosti generálplukovníka.

Od července 1993 byl poradcem prezidenta Václava Havla, který jej v září 1993 povýšil do hodnosti armádního generála. V roce 2002 převzal Pezl cenu Jaroslava Jandy za významný přínos k české bezpečnostní politice.

V roce 2017 obdržel od současného prezidenta Miloše Zemana Řád Bílého lva I. třídy za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.