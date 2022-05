Nerad bych usnadnil cestu na Hrad Andreji Babišovi, řekl generál Petr Pavel

Odpovídal na dotaz, zda by byl připraven vzdát se kandidatury, kdyby se ukázalo, že některý kandidát s podporou demokratických stran má větší šanci než on. Nyní by nic takového neudělal.

„Bude-li kandidát, který bude mít šanci vyhrát nejenom první, ale i druhé kolo, který podle mého názoru je člověkem, kterého bych na prezidentském postu klidně viděl bez jakýchkoli problémů, a bude mít v době, kdy se k té volbě budeme opravdu blížit, výrazně větší šanci, tak jsem připraven ustoupit a maximálně ho podpořit,“ řekl Pavel. Nikoho takového ale nevidí.

Je to volba občanů, reagoval Pavel na Fialu, že kandidát na Hrad nemá být exčlen KSČ

Rezervovaně Petr Pavel pro iDNES.cz reagoval na slova premiéra a šéfa ODS Petra Fialy, že by si jako kandidáta na Hrad nepřál bývalého člena KSČ. Pavel v KSČ dříve byl, stejně jako expremiér a předseda ANO Andrej Babiš. Právě Pavel a Babiš mají nyní největší šance podle průzkumů veřejného mínění i kurzů sázkových kanceláří.

„To je jeho plné právo, aby si myslel, co uzná za vhodné. Nakonec je to volbou občanů,“ řekl iDNES.cz Petr Pavel. Vznikla iniciativa, která sbírá podpisy pro mou kandidaturu, ale jde to mimo mě,“ uvedl také Pavel. Připustil, že na některé voliče může mít názor premiéra, že kandidát na Hrad nemá být bývalý člen komunistické strany, vliv. „Na někoho to může mít vliv, někdo si rád dělá názor sám na základě vlastního poznání kandidátů,“ uvedl Pavel.

„Bývalého člena strany bych si nepřál,“ řekl premiér Fiala v rozhovoru pro Reflex, když odpovídal na otázku, zda by se mu jako kandidát na prezidenta líbil Petr Pavel. „Třicet let po revoluci bychom si mohli zasloužit kandidáta, který nebyl nikdy členem komunistické strany,“ řekl před několika dny v debatě na Primě a CNN Prima News šéf poslanců ODS Marek Benda.

Aktivace článku 5 NATO není automatická

Rusko je pro nás hrozbou, to, že se to teď ukázalo, je vystřízlivění z kocoviny, řekl Petr Pavel při debatě v pražské 400 ASA Gallery. Státy NATO podle něj mohly udělat víc, aby zabráníly velkému válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Například podle Pavla tím, že by s Ukrajinou uspořádaly společné velké vojenské cvičení.

Ruský prezident Vladimir Putin, který se rozhodl vojensky napadnout Ukrajinu, ale podle generála ve výslužbě, který zvažuje účast v prezidentské volbě, paradoxně přispěl k upevnění identity ukrajinského národa. „Spoluvytvořil identitu ukrajinského národa tím, že tvrdil, že nic takového neexistuje,“ prohlásil Pavel.

„Aktivace článku 5 není automatická,“ upozornil také, že pomoc ostatních členských států aliance by přišla okamžitě.

Popisoval hypotetickou možnost, kdyby se Rusko rozhodlo obsadit malou část území některé ze zemí v Pobaltí, které jsou v NATO a dříve byly součástí Sovětského svazu, bylo by to proto, aby z členů NATO udělali hlupáky.

„Očekávali by, že se nedokážeme shodnout, jestli nám pár čtverečních kilometrů bude stát za válku s Ruskem,“ řekl Petr Pavel.