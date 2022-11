Nasbírali potřebné podpisy. Pavel šel za občany, Hilšer za zákonodárci

To, že má více než 50 tisíc podpisů občanů, oznámil Pavel už na konci září. Současně však tehdy řekl, že ve sběru chce do konce října pokračovat. Jako metu si stanovil počet 70 tisíc, a to i pro případ, že by ministerstvo vnitra v odevzdaných podpisech našlo chyby.

Starosta obce Česká Čermná Tomáš Kulhánek, který kandidaturu generála Pavla navrhl, při příležitosti předání podpisů řekl, že jde podle něj nyní o toho nejlepšího kandidáta. „Znám jeho názory a velice si jich vážím,“ řekl. Je podle něj třeba nedívat se do minulosti jen s ohledem na předrevoluční dobu, ale také na jeho působení ve vojenském výboru NATO.

Pavel uvedl, že nasbíral na 81 tisíc podpisů občanů, za poslední dva měsíce najezdil více než 6 tisíc kilometrů, navštívil všech 13 krajů a mluvil s jejich obyvateli. Nejčastěji přitom od občanů prý slyšel, že cítí nejistotu a obavy, třeba kvůli financím. „Mou prioritou v rámci této služby je jasná pomoc naší zemi překonat současnou krizi a do našich životů vrátit řád a klid,“ řekl.

Poukázal přitom na fakt, že prezidentská kampaň zatěžuje životní prostředí. Zmínil statistiku, podle které je Česká republika třetí nejhorší v Evropské unii, co se týče množství vyprodukovaného CO2 v přepočtu na občana.

„Zákon říká, že každý kandidát musí podpisy odevzdat papírovou formou,“ upozornil. Kdyby ve volbě uspěl, apeloval by proto na poslance, aby do příště umožnili odevzdání i elektronických podpisů. Nyní alespoň symbolicky zasadí 25 nových stromů. „Je důležité, aby politici vysvětlovali, že to nejen musíme, ale že to lze změnit,“ řekl k nedostatečné ochraně životního prostředí.

Hilšer, Nerudová, Fischer

Podpisy plánuje v pondělí odevzdat také senátor Marek Hilšer. Tomu zajistili potřebnou podporu kolegové z horní komory Parlamentu.

Ze známých kandidátů se do voleb přihlásili senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová.

V pátek ráno na ministerstvu vnitra podal svou kandidaturu opřenou o 56 poslanců ANO předseda tohoto opozičního hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. V nejbližší době by měl přihlášku do voleb podat také podnikatel Karel Janeček.

Lhůta pro oficiální podání kandidátních listin končí 8. listopadu 2022, k registraci nebo k odmítnutí kandidátní listiny dojde 25. listopadu 2022. Kandidát musí získat 50 tisíc podpisů občanů, dvacet podpisů poslanců či deset podpisů senátorů.

Pavel je současným favoritem prezidentských voleb, podle posledního průzkumu agentury Median by v prvním kole získal 22,5 procenta hlasů. Druhý by byl Babiš, třetí Nerudová.