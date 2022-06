Pavel: Česko si zaslouží prezidenta, za kterého se v zahraničí nebude stydět

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle Pavla si Česko zaslouží za prezidenta někoho, za kterého se nebude muset v zahraničí stydět.

Generál Pavel patří mezi nadějné kandidáty na post prezidenta České republiky. A to i přesto, že podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK má nejvíce přesvědčených voličů – 20 procent – bývalý premiér Andrej Babiš. Pavel by však duel s šéfem ANO v druhém kole, pokud by do něj oba postoupili, přesvědčivě vyhrál. Oficiálně však svoji kandidaturu ani Pavel, ani Babiš ještě neoznámili.

„Bude-li kandidát, který bude mít šanci vyhrát nejenom první, ale i druhé kolo, který podle mého názoru je člověkem, kterého bych na prezidentském postu klidně viděl bez jakýchkoli problémů, a bude mít v době, kdy se k té volbě budeme opravdu blížit, výrazně větší šanci, tak jsem připraven ustoupit a maximálně ho podpořit,“ řekl dříve Pavel.

Zájem ucházet se o prezidentskou funkci už projevily asi dvě desítky lidí. Dalším favoritem je podle průzkumů expremiér Andrej Babiš, který ovšem také svoji kandidaturu oficiálně nepotvrdil.

Prezidentská volba se uskuteční 13. a 14. ledna. Vyhlášením termínů začíná zároveň i předvolební kampaň, a to oficiálně 1. července. Takže i když ji například Babiš ohlásí až počátkem listopadu, jak v těchto dnech znovu řekl, stejně se mu jeho veřejná činnost – například jízda s obytným vozidlem po krajích – do kampaně započítá.

Náležitosti kampaně sleduje úřad

Kampaně ve volbách sleduje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který může za nesrovnalosti udělovat sankce. „Ve všech regulérních volbách kampaň začíná dnem, kdy je rozhodnutí o vyhlášení voleb zveřejněno ve Sbírce zákonů. Bývá to tak do týdne od vyhlášení,“ uvedl člen dohledového úřadu Jan Outlý. Předseda senátu Miloš Vystrčil termíny voleb ohlásil v pondělí.

Do té doby kandidát nemusí zahrnovat do kampaně náklady. „Co proběhlo do vyhlášení voleb, to se nepočítá. Je to ale jiné, pokud si před vyhlášením někdo koupil něco, co bude používat v kampani,“ řekl Outlý. Jako příklad zmínil třeba právě obytné vozidlo. Tím mohl narážet na obytný vůz, který si koupil a polepil různými hesly bývalý premiér Andrej Babiš.

Zkušenosti s vedením Pavlovi nechybí

Generál Petr Pavel stál v čele české armády od července 2012 do dubna 2015. Má za sebou několik zahraničních misí. V letech 1993-1994 byl zástupcem českého vojenského přidělence v Belgii, tři roky pracoval na velitelství NATO v Nizozemsku.

V roce 2003 zastupoval českou armádu v americkém štábu protiteroristické operace Trvalá svoboda. V září 2014 byl zvolen do čela nejvyššího vojenského orgánu NATO, kde působil v letech 2015 až 2018. Opakovaně potvrdil, že hodlá kandidovat v prezidentských volbách 2023.

Výsledky průzkumů jsou suverénní

V posledním prezidentském průzkumu agentury STEM/MARK získal Pavel o čtyři procentní body méně, než první Babiš. V hypotetickém druhém kole by ale vyhrál. A to přesvědčivě. S posílením prezidentských pravomocí by souhlasila třetina dotázaných.

Andreje Babiše jako kandidáta by volilo nejvíce dotázaných, a to asi pětina. Na druhém místě skončil Petr Pavel s šestnácti procenty. Ve druhém kole by ale vyhrál Pavel. Dostal by přes 45 procent hlasů, zatímco Babiš skoro 30. V průzkumu je zahrnuto i skoro deset procent nevoličů a 16 procent nerozhodnutých, takže by vítěz měl bez jejich účasti v konečných číslech potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

Pavla by častěji volili muži, zatímco ženy preferovaly v průzkumu Babiše. Rozdíly se ukazují i s věkem. Zatímco lidé ve věku od 18 do 29 let se projevili silně proti lídrovi ANO, se stoupajícím věkem nelibost v něj klesá. Zatímco mezi Čechy ve věku do 44 let je více voličů Pavla, lidé starší 60 let preferují Babiše. Toho častěji podporují také lidé bez maturity a voliči současného prezidenta Miloše Zemana.

Voliči Pavla jsou pak častěji lidé s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním, zaměstnanci, podnikatelé a studenti. Naproti tomu senioři jsou častěji voliči Babiše. Toho také preferují voliči ANO a SPD. Voliči STAN, ODS a Pirátů se vyslovili spíše pro Pavla.