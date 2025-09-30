Voják, který napadl nožem generála Hyťhu, je podezřelý ze čtyř trestných činů

Podle Městského státního zastupitelství v Brně je útočník podezřelý ze čtyř trestných činů – výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a ohrožení pod vlivem návykové látky. „Skutkové okolnosti průběhu incidentu jsou prozatím předmětem prověřování, které je teprve na začátku,“ uvedla mluvčí státního zastupitelství Barbora Jančíková.
Pro iDNES.cz potvrdila zahájení trestního řízení i vojenská policie. „ K incidentu mohu pouze dodat, že vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení,“ sdělila redakci Nikola Rimkevič Hájková za kriminální službu vojenské policie.
Incident se stal v noci ze středy 24. na čtvrtek 25. září po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil. Útočník, příslušník Informačních a kybernetických sil, je podle armády zatím stále ve službě. Server iROZHLAS.cz v úterý napsal, že důvod k jeho suspendování podle mluvčí velitelství Jindřišky Budíkové nenastal, protože oficiální obvinění zatím nepadlo.
Hyťha je dlouholetým členem elitních jednotek. Ve speciálních silách sloužil 13 let, zúčastnil se misí v Afghánistánu a od roku 2015 působí na generálním štábu. Náčelník Řehka ho v roce 2022 jmenoval ředitelem zpravodajského zabezpečení armády.
Pokud se podezření potvrdí, vojenská policie zahájí s vojákem trestní stíhání. O útoku na generála poprvé o víkendu informoval server Aktuálně.cz, teprve nyní však státní zastupitelství a vojenská policie potvrdily, jaké trestné činy policie prověřuje a kde k incidentu došlo.