Voják, který napadl nožem generála Hyťhu, je podezřelý ze čtyř trestných činů

  17:50aktualizováno  17:50
Brigádní generál Roman Hyťha, blízký spolupracovník náčelníka generálního štábu Karla Řehky, se zotavuje po útoku nožem. V Brně ho minulý týden zranil voják z jiného útvaru po soukromé oslavě na Univerzitě obrany. Hyťha podstoupil operaci ruky, vojenská policie případ prověřuje.

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8. května 2023, Pražský hrad, Praha. Do hodnosti brigádního generála povýšil Romana Hyťhu (vlevo). | foto: CTK / Deml OndrejČTK

Podle Městského státního zastupitelství v Brně je útočník podezřelý ze čtyř trestných činů – výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a ohrožení pod vlivem návykové látky. „Skutkové okolnosti průběhu incidentu jsou prozatím předmětem prověřování, které je teprve na začátku,“ uvedla mluvčí státního zastupitelství Barbora Jančíková.

Pro iDNES.cz potvrdila zahájení trestního řízení i vojenská policie. „ K incidentu mohu pouze dodat, že vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení,“ sdělila redakci Nikola Rimkevič Hájková za kriminální službu vojenské policie.

Incident se stal v noci ze středy 24. na čtvrtek 25. září po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil. Útočník, příslušník Informačních a kybernetických sil, je podle armády zatím stále ve službě. Server iROZHLAS.cz v úterý napsal, že důvod k jeho suspendování podle mluvčí velitelství Jindřišky Budíkové nenastal, protože oficiální obvinění zatím nepadlo.

Hyťha je dlouholetým členem elitních jednotek. Ve speciálních silách sloužil 13 let, zúčastnil se misí v Afghánistánu a od roku 2015 působí na generálním štábu. Náčelník Řehka ho v roce 2022 jmenoval ředitelem zpravodajského zabezpečení armády.

Pokud se podezření potvrdí, vojenská policie zahájí s vojákem trestní stíhání. O útoku na generála poprvé o víkendu informoval server Aktuálně.cz, teprve nyní však státní zastupitelství a vojenská policie potvrdily, jaké trestné činy policie prověřuje a kde k incidentu došlo.

