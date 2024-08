Generál Šedivý: Kyjev v Rusku hodně riskuje, na takovou plochu je málo i 10 000 vojáků. Co podle něj může získat?

„Osobně jsem toho názoru, že jde o až příliš riskantní operaci a Ukrajinci v ní můžou přijít o hodně vojáků,“ řekl generál Jiří Šedivý v rozhovoru pro Lidovky.cz. Překvapivý útok nicméně může vést také k otřesům v mocenské pyramidě Kremlu.

Lidovky.cz: Může ukrajinský protiútok a zisk území v Kurské oblasti znamenat zvrat ve válce?

Na takové závěry je moc brzy. V každém případě je to průlom. Dle vyjádření generála Oleksandra Syrského (náčelník ukrajinského generálního štábu) jde o tisíc kilometrů čtverečních, což si myslím, že je přehnané. Zisk není tak velký, aby ohrozil stabilitu ruského rozmístění vojsk a oslabil směry, na kterých Rusové útočí na Ukrajině. To by se muselo ještě něco stát. Zatím to nevypadá, že by došlo k zásadnímu zlomu.

Lidovky.cz: Jaký má ukrajinská akce cíl?

Prezident Zelenskyj ve středu řekl, že je to něco jako trest Rusům za to, že napadli Ukrajinu, a že se bojová činnost přenese na území Ruska. Stále jako kdyby hledali zdůvodnění riskantní akce.

Lidovky.cz: Proč si to myslíte?