Generál Syrový podle soudu nemá nárok na soudní rehabilitaci pro zbavení majetku

Podle rozhodnutí nebyly pro soudní rehabilitaci splněny podmínky, příbuzní Syrového, který zemřel v roce 1970, se ale mohou náhrady podle soudu domáhat jinou cestou.

Návrh na zrušení vyhlášky Zemského národního výboru v Praze z roku 1948, kterou byl zabrán veškerý majetek Syrového, podal za generálova příbuzného advokát Lubomír Müller. Odkazoval na to, že stíhání Syrového bylo letos po obnově řízení zastaveno, rozsudek z roku 1947, na jehož základě byl Syrový uznán vinným a který byl podkladem pro vyhlášku, tak nyní není platný.

Soudkyně Daniella Sarah Sotolářová však uvedla, že podmínky pro účast na soudní rehabilitaci podle rehabilitačního zákona splněny nebyly. Syrový byl podle ní zbaven majetku již odsuzujícím rozsudkem, a ne následnou vyhláškou.

Letecké mistrovství Františka Nováka obdivovali generálové Jan Syrový, mimo jiné inspektor čs. branné moci a premiér, a Luis-Eugene Faucher, šéf francouzské vojenské mise v Praze.

Nebyla splněna podmínka pro spáchání skutku

Naplněna podle soudkyně nebyla podmínka časového období pro přiznání soudní rehabilitace, zákon se totiž vztahuje na pravomocná odsuzující rozhodnutí vyhlášená od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Státní zástupce upozornil i na to, že nebyla splněna ani podmínka času pro spáchání skutku, ke kterému by podle zákona o soudní rehabilitaci muselo dojít až po 5. květnu 1945.

Důvodem, proč zákon striktně trvá na vymezeném období je podle Sotolářové to, že předcházející rozhodnutí mají původ a právní titul v období ještě formálně demokratického Československa. „Náhrady za zabavený majetek bude možné se domáhat jinou cestou,“ doplnila však soudkyně.

Vrchní soud letos na jaře povolil obnovu poválečného procesu s tím, že činnost Syrového a také dalšího bývalého československého premiéra Rudolfa Berana za druhé světové války má státní zástupce znovu prošetřit. Podnět k obnově řízení dal Syrového příbuzný kvůli tomu, že někdejší proces s generálem byl podle něj zmanipulovaný komunisty. Žalobce následně stíhání zastavil.

Beran, který byl předsedou vlády od prosince 1938 do 15. března 1939, a generál Syrový, který byl premiérem v době mnichovské dohody, byli souzeni a odsouzeni podle prezidentských dekretů z roku 1945 za zločin vojenské zrady. Soud uznal Berana i Syrového vinnými z kolaborace a vyměřil jim trest 20 let těžkého žaláře, ztráty občanské cti a zkonfiskování majetku.

Původně požadoval trest smrti

V soudním procesu, při kterém žalobce u obou někdejších premiérů původně požadoval trest smrti, však nešlo o vypořádání s kolaboranty, proces měl spíše účtovat s první republikou a hlavně s agrární stranou, která byla v té době už zakázaná a jejíž byl Beran čelným představitelem.

Syrový byl z vězení propuštěn v roce 1960 na základě amnestie. Poté čtyři roky pracoval jako hlídač u Maroldova panoramatu Bitvy u Lipan, než získal nárok na skromný důchod. Zemřel v roce 1970 v zapomnění. Beran ve vězení v Leopoldově zemřel už v roce 1954.