Generál odpovědný za drony byl vážně zraněn nožem. Skončil na operaci

Autor: ,
  18:51aktualizováno  18:51
Ředitel sekce zpravodajského zabezpečení armády Roman Hyťha skončil v pátek po napadení nožem v nemocnici. Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Podle jeho zjištění na generála v restauraci či baru zaútočil muž, kterého dříve neznal.

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8. května 2023, Pražský hrad, Praha. Do hodnosti brigádního generála povýšil Romana Hyťhu (vlevo). | foto: CTK / Deml OndrejČTK

Útok se Hyťha pokusil vykrýt rukou, ale byl vážně zraněn. Zdravotníci převezli podle serveru sedmačtyřicetiletého brigádního generála, který mimo jiné dohlíží na zavádění dronů do české armády, na operaci.

„Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat,“ sdělil Aktuálně.cz Hyťha. Mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková pak potvrdila incident, kterého se účastnili dva vojáci.

„Prověřujeme okolnosti zmíněné události, ke které mělo dojít v brzkých ranních hodinách v pátek 26. září,“ uvedla pro server mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.

Hyťha je podle serveru jedním z nejbližších spolupracovníků náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Má na starosti zpravodajské zabezpečení české armády a jejích operací. Do toho patří i zavádění bezpilotních prostředků do výzbroje.

