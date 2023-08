Ředitelem GIBS by se měl stát náměstek Hendrych, návrh projednali poslanci

Novým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by se měl stát dosavadní náměstek inspekce Vít Hendrych. Návrh vlády na jeho jmenování dnes projednal sněmovní bezpečnostní výbor, předseda vlády Petr Fiala (ODS) by ho měl do funkce jmenovat ve středu.