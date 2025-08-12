GIBS chyboval, otci oběti střelby na fakultě měl zpřístupnil spis, rozhodl soud

  10:23
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) chybovala, když neumožnila otci jedné z obětí střelby na filozofické fakultě nahlédnout do spisu, rozhodl Ústavní soud. Muž chtěl vědět, jak inspekce prověřila postup policie při zásahu na fakultě.
Filozofická fakulta byla po střelbě uzavřena a obehnána policejními páskami. Když tam policie umožnila vstup, začali lidé přinášet květiny a svíčky. (25. prosince 2023) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Ústavní soud také zakázal inspekci, aby pokračovala v porušování mužových práv. Pozůstalí po obětech mají právo na informace z vyšetřování provedeného inspekcí bezpečnostních sborů, zdůraznil ÚS.

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince 2023 přišlo o život 14 studentů a pedagogů, další utrpěli zranění. Pachatel, jenž byl také studentem, spáchal sebevraždu.

Inspekce dospěla k závěru, že policie nemohla tragické události zabránit. Žádný z policistů či zaměstnanců policie není v souvislosti se zásahem podezřelý ze spáchání trestného činu, uvedl před rokem ředitel GIBS Vít Hendrych, když se účastnil jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Uvedl však, že existuje prostor pro poučení z události a zefektivnění některých činností policie.

