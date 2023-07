Velká politická hra kolem šéfa GIBS. Co znamená pro inspekci blížící se konec dosavadního šéfa Dragouna

Podle dvou důvěryhodných zdrojů serveru Lidovky.cz padla volba jeho nástupce na Víta Hendrycha, který je nyní na inspekci náměstkem. „Včera se koalice dohodla, že inspekci povede Hendrych. Je to nejlepší volba,“ uvedl pod podmínkou anonymity důvěryhodný zdroj blízký vládní koalici.

Ačkoli jde v případě GIBS co do počtu příslušníků o nejmenší bezpečnostní složku státu, představuje silnou mocenskou páku. Hlídá totiž prohřešky policistů, celníků a členů Vězeňské služby. Původně byl v hledáčku na pozici ředitele GIBS i šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. U mnoha lidí z bezpečnostní komunity však volba takto vrcholného policisty do čela GIBS nebudila důvěru kvůli silným vazbám právě dovnitř policejního sboru.

Zamotaná nominace

Důležitější ale bylo, že pro část koaličních partnerů byl Frydrych neprůchozí kvůli tomu, že patřil v minulosti ke spojencům někdejšího šéfa protimafiánské jednotky Roberta Šlachty, dnes předsedy hnutí Přísaha.