Podle GIBS policisté, kteří v sobotu zasahovali proti Romovi v Teplicích, trestný čin nespáchali

Teplice Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) momentálně nespatřuje trestný čin v jednání policistů, kteří v sobotu zasahovali proti Romovi v Teplicích. Nebude proto ve věci zahajovat úkony trestního řízení, jak uvedla na svém webu. Policisté proti útočníkovi použili donucovací prostředky a na zemi ho spoutali. Podle pitvy však zemřel na předávkování drogami.

V Teplicích se v sobotu odehrál policejní zákrok, který skončil smrtí. Předcházelo tomu výtržnictví, k němuž pořádková jednotka vyjela. Na místě našla ležícího muže, který posléze na policisty zaútočil škrábanci a kousanci. Ti proti útočníkovi použili donucovací prostředky a na zemi ho spoutali.



Konflikt natočil jeden ze svědků události, a protože agresor posléze zemřel, na sociálních sítích začali zatýkaného výtržníka přirovnávat k romskému Georgi Floydovi. Nařízený soudní pitva ale vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem. Pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, řekl mluvčí policie Daniel Vítek. Lékař už dříve uvedl, že příčinou smrti zřejmě bylo předávkování.

Inspekce sdělila, že vyhodnotila podklady, které si vyžádala od policie, a to včetně obrazových materiálů a předběžného výsledku nařízené soudní pitvy. „Nicméně záležitost i nadále budeme sledovat z veřejně dostupných zdrojů a také se budeme průběžně seznamovat s novými policejními materiály,“ doplnila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.



Na místo, kde muž v sobotu v sanitce zemřel, přicházeli od úterý stovky Romů. Někteří přijeli i ze zahraničí. Zapalovali svíčky a k pietnímu místu pokládali květiny.

V sobotu se má v Teplicích konat pietní vzpomínka, demonstraci chce akladatel Česko-romského sdružení Konexe Jozef Miker svolat v příštím týdnu. „Chceme udělat příští týden demonstraci před policejní stanicí,“ řekl. Od policie podle něj šlo o nepřiměřený zákrok. „Ať dělal, co dělal, samozřejmě neuznávám drogy a podobně, ale pokud je to lidský život, mělo by se s ním zacházet šetrně,“ dodal.

Na sociálních sítích se mezitím objevilo další video teplického Roma. Kromě záběrů z policejního zákroku a toho, jak bušil pěstí do zaparkovaného auta, se objevil záznam z jiného úhlu, jak do vozidla dvakrát narazil i hlavou a poté se svalil na vozovku.



Muž podle policie kladl odpor, policisty škrábal a kousal, strážcům zákona dalo tak mnohem větší práci ho znehybnit.