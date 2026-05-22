GIBS zajistila přes deset litrů tekuté extáze. Část doma užíval pražský policista

  8:47aktualizováno  8:47
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zajistila při domovních prohlídkách více než deset litrů tekuté extáze (GBL). Část drogy měl podle vyšetřovatelů přechovávat pražský policista, který ji zároveň opakovaně užíval. Proti dvěma mužům už inspekce zahájila trestní stíhání. Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství v Česku.
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zajistila při domovních prohlídkách více než deset litrů tekuté extáze, jedním ze stíhaných je pražský policista. (22. května 2026)

Celkem GIBS zajistil 10,26 litru látky GBL, v přepočtu 11,2 kilogramu, což je druhé nejvyšší zajištěné množství této látky v České republice od doby, kdy byla zařazena na seznam návykových látek.

Jedním z obviněných je pražský policista. Ten podle vyšetřovatelů zakázanou látku opakovaně konzumoval a navíc ji současně přechovával v množství větším než malém. Tekutou extázi získával od svého známého, který ji podle inspekce obstarával v zahraničí. Policista měl navíc látku i další drogy opakovaně podávat ženě, se kterou dříve udržoval partnerský vztah.

Proti policistovi bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření z přečinu neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky pro vlastní potřebu. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení.

Druhá stíhaná osoba čelí podezření ze zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.

GBL je v Česku nelegální drogou. Jde o chemickou látku využívanou v průmyslu, která se po požití v lidském těle metabolizuje na drogu GHB. Ve vyšších dávkách má sedativní účinky, způsobuje ztrátu zábran, zmatenost nebo výpadky paměti. Právě kvůli těmto účinkům bývá označována také jako takzvaná „predátorská droga“.

