Podvod za miliardy. O peníze přišel Felix Slováček i olympijští vítězové

Firma Glocin se klientům zavázala ke zhodnocení peněz díky údajně výhodným převodům na kryptoměnu. Šlo ale o podvod, výnosy nebyly generovány reálnými investicemi, ale společnost je vyplácela z peněz nově příchozích klientů. Podle webu Novinky.cz pak organizátoři „letadlového“ schématu peníze postupně rozkradli.
Počet podvedených klientů se tento týden podle údajů insolvenční správkyně vyšplhal na 6666. Přihlášek je ale přes sedm tisíc, někteří klienti se totiž hlásí k více případům.
Poškození podle Novinek žádají 4,5 miliardy korun, což zahrnuje i úroky a poplatky. Firma Glocin od nich vybrala kolem dvou miliard korun.
Přezkumné jednání naplánoval soud na polovinu října. Jak dlouho bude insolvence trvat, ale není jisté. „Jen seznam přihlášených pohledávek věřitelů, když jsem si ho vygenerovala, má 29 tisíc stránek,“ uvedla insolvenční správkyně Monika Cihelková.
Podle ní zatím nebyl dohledán žádný majetek. V kauze se vede i trestní řízení a veškerý majetek tak zajistila policie. Jde o nemovitosti, které jsou ale podle Cihelkové ve vztahu k pohledávkám v zanedbatelné hodnotě.
O peníze v Glocinu přišla i řada známých osobností, mezi nimi například saxofonista Felix Slováček, rychlobruslařka a trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková či olympijský vítěz ve sportovní střelbě David Kostelecký. Slováček podle informací Novinek firmě svěřil 1,5 milionu korun, Kostelecký pak 200 tisíc korun.
„Jsem samozřejmě naštvanej, velmi naštvanej,“ řekl Slováček webu s tím, že se organizátoři skutečně chovají jako podvodníci. „Já nevím, že ty lidi dávno nepozavírali, nebo já nevím co. Ti pořád chodí, jako by se nic nestalo,“ dodal.