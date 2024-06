I věznice mají své hodnocení 1 až 5, říká expertka. Vězně asi nástup Feriho uspokojil, projevuje se zlomyslnost

Lidovky.cz: Novela trestního zákoníku má přinést řadu změn. Které z nich považujete za nejdůležitější?

Určitě je to zmírnění trestní represe u opakované krádeže. Právě tady je potenciál snížit počet odsouzených. Také je důležité zabránit kumulaci trestů a částečně dekriminalizovat zanedbávání povinného výživného. Jsou to úpravy, které prošly odbornou debatou. Tam, kde není odborná shoda, by měly diskuse pokračovat.

Zaráží mě prohlášení Nejvyššího soudu, že musíme ponechat výši trestů také z toho důvodu, že máme poměrně nízkou kriminalitu (Nejvyšší soud v připomínkovém řízení varoval před „nepromyšleným samoúčelným omezováním ukládání a výkonu trestních sankcí, které může mít vzápětí důsledek v nárůstu trestné činnosti, neboť po dobu omezení osobní svobody dochází v zásadě k zamezení páchání trestné činnosti“ – pozn. red.). Je ale známé, že výše kriminality se neodvíjí od trestní sazby. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala prosazovat rozšíření konceptu restorativní justice, z toho máme velkou radost.

Lidovky.cz: Co přesně restorativní pojetí justice znamená?

Jedná se o důraz na potřeby oběti, vnímání spravedlnosti nikoliv jako pouhého trestu, který s obětí vůbec nesouvisí a nic jí nepřináší. Oběť musí být vnímána a slyšena na prvním místě, ne jako okrajový svědek. Jde i o to, jak se k ní budou chovat policisté, soudce nebo zdravotníci.

Lidovky.cz: Rozšířit se má i využívání domácího vězení. V čem jsou jeho výhody a jak vlastně funguje?