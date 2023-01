Granáty pro armádu by se mohly vyrábět ve Vrběticích. Nebudou ale české

Záměr doplnit munici ministerstvo obrany redakci iDNES.cz potvrdilo.

„Colt CZ Group, někdejší uherskobrodská Česká Zbrojovka, dodávala ruční granáty armádě dodávala už v minulosti, když v roce 2017 vyhrála výběrové řízení s finančním stropem 200 milionů korun. Tehdy však značná část výroby probíhala v zahraničí, konkrétně v rakouské zbrojařské firmě Rheinmetal,“ řekl iDNES.cz mluvčí úřadu David Šebek.

Jednou z výhod zadání zakázky na ruční granáty má být, že Colt CZ Group zajistí částečnou soběstačnost výroby. To má podpořit jistotu dodávek v případě krizové situace.

Ve skutečnosti ale bude výroba ručních granátů závislá na německých dodávkách. Jedná se o výrobek německého koncernu Rheinmetall, jehož výrobu slibuje Colt CZ Group částečně přenést do Čech. Český podíl na výrobě má být zhruba 50 procent, ze zahraničí se bude dovážet iniciátor či části zapalovače, protože vyrábět celý granát by prý bylo ekonomicky nevýhodné. Domácí výroba by probíhala v jihomoravských Vrběticích.

Granáty mohou být kompletně české

Podle zdrojů z bezpečnostní komunity však lze ruční útočné granáty vyrábět plně v tuzemských firmách. Zakázku by měly zvládat Poličské strojírny, které jsou součástí skupiny STV Group. Ministerstvo chce přesto zadat Colt CZ Group půlmiliardovou zakázku na projekt, který nikdy nevyráběla.

Zaráží i skutečnost, že ministerstvo obrany dokonce ani nezpracovalo průzkum trhu, tedy oslovení různých dodavatelů včetně zjištění jejich cen, který je obvyklý i v případě, že je nakonec zadána zakázka napřímo.

„Je nezbytné, aby byl zajištěn co největší podíl výroby v ČR. Mimo to, musí jít o granát, který splňuje ty nejpřísnější kritéria. Moje zkušenost z minulé doby byla poměrně nepříjemná, kdy nově zaváděné granáty nebyly vhodně povrchově upraveny a docházelo k selhání při iniciaci granátu. Tedy je nutné nakupovat ve stoprocentní kvalitě, která je ověřena,“ uvedl někdejší náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý.

„V České republice v tuto chvíli neexistuje jiný výrobce požadovaného zavedeného útočného granátu, který odpovídá specifikacím a požadavkům AČR. Útočné granáty jiných výrobců, mj. výrobce kterého uvádíte, nejsou zavedeny v žádné z armád NATO,“ doplnil Šebek v reakci na poličskou firmu. Generál Šedivý potvrdil, že dle jeho informací STV na svůj produkt skutečně nemá odpovídající certifikaci a není zaveden v partnerských armádách.

Z veřejných zdrojů je navíc patrné, že v tuzemsku existuje minimálně jeden výrobce ručních útočných granátů, a to Zeveta Ammunition v Bojkovicích. Ta navíc v minulosti obraně podle slov svého generálního ředitele Radoslava Moravce granáty dodávala. Nyní finišuje s projektem kompletně českého granátu.

„Je to odházené, prošlo to podnikovými zkouškami, vojskovými to neprošlo. To bychom potřebovali tak čtvrt roku, možná do jara. Pak tu bude stoprocentně v Česku vyrobený granát z českých součástek,“ uvedl pro server Novinky.cz Moravec.

Colt CZ Group v minulosti také získala od ministerstva obrany napřímo zakázky na útočné pušky BREN první a druhé generace v ceně bezmála šest miliard Kč. Tehdejší poslankyně a dnešní ministryně za ODS Jana Černochová se přitom vyjádřila slovy, že „zákon byl zřejmě poněkud ohnut“.

Zatímco u střelných zbraní platí, že je Colt CZ Group tradiční výrobce, ruční granáty nevyrábí.