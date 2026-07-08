Remundová loni v říjnu moderovala na Hradčanském náměstí demonstraci, na které tisíce lidí protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí v tehdy vznikající vládě Motoristy. Akci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ v čele s Nesehnutí, Greenpeace a Hnutí Duha. Fotografii se zdviženou rukou vysvětlila aktivistka tím, že v tu chvíli naváděla protestující, aby vytvořili volný prostor.
Svoboda ale následně umístil snímek na svůj Facebook. K němu přidal komentář: „Jsem na Hradčanském náměstí a bez uzardění se tady hajluje! A účastnici demonstrace tomu tleskají! Hnutí Duha, Greenpeace a další bizár spolky živené z veřejných peněz a veřejných zakázek mají skutečný hit*er problém. Je to normální?“
Remundová v žalobě uvádí, že Svoboda zasáhl do jejích osobnostních práv. Kvůli fotografii na ní někdo podal trestní oznámení. Policie ji prověřovala pro podezření ze spáchání trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Případ odložila. Aktivistka ale podle svého právního zástupce Artura Ostrého čelila nenávistným vyjádřením na sociálních sítích. Také nemohla pořádně pracovat a výrok se dotkl i jejích dětí.
„Hlavním cílem žaloby je upozornit na případ, kdy se teď již zaměstnanci životního prostředí pokoušejí šikanovat člověka jako jsem já, který se postaví na pódium na demonstraci za ochranu přírody,“ řekla Remundová po středečním soudním jednání novinářům. Příspěvek podle ní sdílel i současný vedoucí oddělení sociálních sítí na ministerstvu Matyáš Fučík na účtu Hranatost. Dodala, že jí lidé vyhrožovali smrtí a osočovali z toho, že je nacistka. „A to přesto, že se celý život zabývám ochranou lidských práv a bojem proti homofobii, rasismu a podobně,“ uvedla.
Podle právničky Svobody Jany Gavlasové její klient pouze popsal, co viděl. „Nebyl ani vulgární, ani si nevymýšlel. Pouze zkritizoval chování žalobkyně a gesto, které se mu nelíbilo,“ uvedla. Dodala, že muž Remundovou na fotografii neidentifikoval. Není podle ní také zodpovědný za to, že měl snímek takový dopad. O to, že se šířil po sociálních sítích může zejména aktivistka a organizace Greenpeace. Soud upozornila Gavlasová také na to, že s účtem Hranatost nemá její klient nic společného.
Soudkyně Obvodního soudu Pro Prahu 3 Veronika Čechová vyzvala obě strany, aby doplnily důkazy. Od Remundové chce, aby prokázala zásah do jejího života a přiměřenost požadavků na omluvu a finanční zadostiučinění. Po Svobodovi žádá, aby doložil, proč považoval gesto aktivistky za nacistický pozdrav. Jednání bude pokračovat 5. října.