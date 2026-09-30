Organizace v tiskové zprávě uvedla, že tím chtěla vyslat Babišovi vzkaz, aby zajistil odborné a kompetentní řízení resortu životního prostředí, který podle ní pod vedením Motoristů přichází o prostředky nutné k účinné ochraně přírody. Babiš v nedávné době opakovaně sdělil, že Motoristy z vedení úřadu odvolávat nehodlá.
„Jestli si někdo myslí, že jako začátek nějaké komunikace je dobré zahltit e-mailovou schránku 2 000 maily, pak přelepit zaplacený billboard urážlivým plakátem a k tomu poslat arogantní a agresivní sms, tak za mě určitě ne,“ sdělil Babiš prostřednictvím mluvčího hnutí ANO Martina Vodičky.
Greenpeace Babišovo vyjádření odmítá. Uvedla, že s premiérem začala komunikovat mnohem dříve, než mu občané zaplavili emailovou schránku svými zprávami v obavě o osud ochrany přírody. „Už od nástupu Motoristů na ministerstvo životního prostředí se vyhýbá odpovědi na otázky, které mu opakovaně různými způsoby klademe,“ dodal vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Charvát Bican.
Šéf Motoristů označil aktivisty za zelené džihádisty, kteří se nezastaví před ničím. „Zákony ani pravidla nerespektují, stejně jako ani žádný jiný názor, který na rozdíl od toho jejich je i názorem většiny české veřejnosti,“ doplnil Macinka.
Podle Greenpeace Motoristé oslabují schopnost ministerstva životního prostředí (MŽP) efektivně reagovat na důsledky klimatické změny a odebírají mu nástroje potřebné k účinné ochraně přírody, za což podle nich nese odpovědnost Babiš, který jim ministerstvo svěřil.
„Premiér Babiš svěřil MŽP straně, která se podle Greenpeace nikdy netajila tím, že jí na ničení české krajiny a poškozování životního prostředí nezáleží, případně že jí ochrana životního prostředí stojí v cestě. Ministerstvo by měli vést lidé, kteří mají ochranu životního prostředí na prvním místě, rozumějí aktuálním problémům a mají expertizu a schopnost prosazovat řešení, která povedou ke zlepšení stavu naší krajiny, lesů a řek,“ sdělila vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurová.
Motoristé podle organizace místo ochrany přírody ruší samostatné sekce ochrany klimatu, propouští odborníky a jejich místa obsazují svými příznivci se spornou kvalifikací či střetem zájmů nebo krátí rozpočet ministerstva.
„Premiér Andrej Babiš již na začátku mandátu sliboval, že si Motoristy pohlídá. Místo toho nechal MŽP a ochranu přírody dojít do bodu rozkladu. Jen nečinně přihlíží, nechává Motoristy dělat, co se jim zlíbí, a nevadí mu, že působí jako jejich loutka. V tuhle chvíli je na něm, aby učinil konkrétní kroky a zajistil důvěryhodné a kompetentní vedení ministerstva životního prostředí,“ dodala Macurová.