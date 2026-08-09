Diskuse začala tématem státního rozpočtu. Vládní poslanec Matěj Gregor uvedl, že okamžité výrazné škrty by podle něj ohrozily veřejné služby a infrastrukturu. Schodek rozpočtu plánuje vládní koalice řešit v průběhu celého volebního období. Gregor v debatě zmínil, že „my jako Motoristé vyznáváme odpovědnou rozpočtovou politiku, ale pokud bychom udělali drakonické škrty, zastavíme rozdělané stavby a projekty.“
Ve svém vystoupení pak Alexandr Vondra reagoval na postoj prezidenta k rozpočtovým pravidlům slovy, že „prezident nevetoval návrh rozpočtu, ten ještě není na světě, ale vetoval zběsilý návrh Andreje Babiše rozbourat pravidla“.
Část diskuse se věnovala také úpravám penzijního systému. Gregor upozornil na situaci pracovníků v náročných profesích a uvedl, že „lidé v náročných profesích prostě nejsou schopni pracovat do 67 let, což nám ukazují zdravotní data.“
Vondra k tématice penzí doplnil, že postupný posun věkové hranice je podle něj stanoven pozvolna a považuje ho za krok k udržitelnosti systému. Změny v nastavení pravidel podle něj ovlivní dlouhodobé financování státu. „Nedávno mi volala daňařka s tím, jestli nechci již důchod,“ dodal k tomu europoslanec, s tím že by se „styděl“, kdyby jako dosavadně aktivní člověk měl důchod pobírat.
Shoda na Ceutě a ochraně hranic
Výrazný průnik názorů přinesla diskuse o nedávné migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta, kam podle odhadů přišlo až 60 tisíc lidí, z nichž většina se již podle španělské vlády vrátila domů. Oba politici se shodli na tom, že benevolentní přístup k nelegální migraci představuje riziko pro bezpečnost Evropy.
Poslanec Motoristů zdůraznil, že státy zasažené migračními tlaky musí uplatňovat důsledná opatření: „Jediná cesta pro všechny státy, které jsou migrací ohrožené, je nekompromisní přístup. Je to důsledná ochrana hranic a příprava legislativy pro to, aby tyto státy mohly nelegální uprchlíky vyhošťovat.“
Europoslanec Občanských demokratů souhlasil s nutností striktního dodržování pravidel a varoval před dopady na Schengen. Příčinu krize vidí i v rozhodnutí španělských justičních orgánů a přístupu levice: „Aktivismus levičáckých soudců vidíme dneska, jak se šíří jako houby po dešti v celé západní Evropě. Podkopává to základ důvěry v demokratické soudnictví.“
Vondra se přitom vymezil proti španělskému předsedovi vlády: „Vláda ultralevicového premiéra Pedra Sáncheze, který je tedy žábou na prameni i v jiných evropských otázkách a já mu skutečně nemůžu přijít na jméno, přijala rozhodnutí o legalizaci půl milionu imigrantů.“
Zároveň varoval před dopady na evropskou integraci. „Pokud by tyhle trendy pokračovaly, tak to prostě rozloží Schengen,“ zdůraznil europoslanec s tím, že jednotlivé státy pod tlakem veřejnosti začnou zavádět vlastní hraniční kontroly. K tomu ostatně přistoupila například Itálie, která zavedla namátkové prověrky občanů Španělska při vstupu do země.
Incident v Lipsku a „rukopis Ruska“
Dalším klíčovým tématem byla bezpečnostní situace v Evropě v souvislosti s nedávným incidentem v Lipsku, kdy došlo ke srážce nákladního letounu s neupřesněným objektem. Oba politici vyjádřili přesvědčení, že Evropa i Česká republika musí urychleně posílit své obranné kapacity.
Gregor v této souvislosti uvedl: „Obranu proti dronům je jednoznačně potřeba stavět. Uvažujme i tak, že by výroba dronů měla být součástí arzenálu České armády, protože válka na Ukrajině nám ukázala, jak se díky moderním technologiím proměnilo bojiště.“
Europoslanec poukázal na chování Moskvy: „Ten vzorec toho ruského chování tady je. Víme, co se odehrávalo v posledních měsících v Litvě, Polsku, Rumunsku nebo Německu.“ K vyjádřením ruské strany pak dodal, že diplomacii z Moskvy „nevěří ani nos mezi očima“.
Vondra zároveň potvrdil nutnost reakce na vývoj moderních technologií: „Určitě je to nezbytnost, myslím si, že zaspali všichni. Technologický vývoj jde kupředu a musíme se připravovat.“