Gregorová byla jedinou z patnáctičlenné delegace představitelů Evropské unie, koho pohraniční kontrola po pondělním (26. října) přistání na mezinárodním letišti v Pekingu zastavila.
„Hned po příletu do Pekingu mě na letišti zadržela čínská policie, aniž by mi kdokoliv vysvětlil proč. Přestože jsem cestovala s oficiální delegací Evropského parlamentu, měla diplomatický pas i pozvání od čínských úřadů, zadržovali mě přibližně hodinu a půl,“ stojí v prohlášení Gregorové, které získala redakce iDNES.cz.
Jakožto dlouhodobá a hlasitá kritička Komunistické strany Číny čelila podle portálu euobserver zdlouhavé konfrontaci otázkami ze strany čínských úředníků, a to navzdory tomu, že předložila diplomatický pas i oficiální zvací dopis. V průběhu zadržení jí navíc odebrali pas a zakázali používat mobilní telefon.
U situace s ní zůstal německý kolega a šéf delegace pro vztahy s Čínou Engin Eroglu. „Naštěstí jsem letěla i s částí delegace, která zadržení sledovala a snažila se mi pomoci, a osobně se mnou zůstal i předseda delegace Engin Eroglu,“ uvedla pro iDNES.cz.
Gregorová v Evropském parlamentu působí jako místopředsedkyně delegace pro vztahy s Čínou. Do Pekingu přicestovala v rámci parlamentní mise zaměřené na obchodní jednání mezi Bruselem a čínskou stranou, která bezprostředně navazovala na nedávné rozhovory eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s čínskými představiteli.
Čína chce technologie výměnou za dovoz
Čína při nedávném jednání se zástupci Evropského parlamentu (EP) představila několik možností, jak Evropské unii pomoci snížit obchodní deficit s Čínou, zároveň ale výměnou za to usiluje o přístup k evropským technologiím, které sama potřebuje. Po návštěvě Číny to uvedla česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), která byla součástí delegace.
Obchodní deficit EU s Čínou činí více než jednu miliardu eur (asi 24,4 miliardy Kč) denně. Jeho snížení patří k tématům, která unijní prezidenti a premiéři řeší na téměř každém summitu bloku. Protože společná obchodní politika spadá do působnosti Evropské komise (EK), členské státy na ni tlačí, aby přišla s nástroji vedoucími k vyváženějším obchodním vztahům. Čínu nedávno navštívil komisař pro obchod Maroš Šefčovič, který se podle Gregorové ukázal jako tvrdý vyjednavač. Po jednáních oznámil, že se EU a Čína dohodly na omezení čínského vývozu hybridních a plug-in hybridních vozů do Evropy. Podle Šefčoviče by mohl v příštích čtyřech letech klesnout o více než polovinu proti předpokládanému vývoji bez této dohody.
Podle Gregorové čínská strana europoslancům představila několik způsobů, jak řešit obchodní nerovnováhy. Prvním je podpora čínských investic v Evropě. „To je ale nesmysl, protože náš problém není absence investic v Evropě. Ministr obchodu to ale zmínil jako nástroj snižování obchodního deficitu, takže asi chce zvyšovat deficit investiční,“ řekla novinářům ke slovům čínského ministra obchodu Wang Wen-tchaa.
Druhým způsobem by mohlo být zvýšení dovozu některého zboží do Číny. „Zmínili například zdravotnická zařízení, která máme na vysoké úrovni,“ uvedla Gregorová. Čína podle ní sice pokročila v některých špičkových technologiích, například ve výrobě protetických končetin, standardní zdravotnická zařízení ale stále potřebuje.
„Dále natvrdo zmínil, že je zajímá dovoz našich litografických zařízení. Jde o unikátní zařízení, která vytvářejí formy na výrobu těch nejmenších čipů, což neumí nikdo jiný na světě než Nizozemci,“ dodala europoslankyně s tím, že Evropa by podle ní nic takového do Číny předávat neměla. Nizozemská společnost ASML v současnosti tomuto odvětví dominuje.
Čínský ministr podle ní rovněž zmínil nepoměr v dovozu služeb. Uvedl, že Peking bude motivovat čínské občany, aby využívali evropské služby. „Pak ale na rovinu řekl: Ale nevíme, jestli je někdo bude používat,“ popsala Gregorová.
Europarlamentní delegace se kromě ministra obchodu Wang Wen-tchaa setkala také s místopředsedy stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (NPC) Cchaj Ta-fengem a Li Chung-čungem a s předsedou výboru NPC pro finanční a hospodářské záležitosti Čung Šanem. V Chang-čou, což je v Číně významné technologické centrum, delegace navštívila robotickou společnost Unitree a neurotechnologickou firmu BrainCo.