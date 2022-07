České stíhačky budou chránit slovenské nebe, než Slováci dostanou nové stroje

Slovensko chce brzy ukončit provoz ruských stíhacích strojů MiG-29 a čeká na dodání nových amerických strojů F-16, které si objednalo. Výroba nových strojů ovšem nabrala zpoždění a Slovensko proto požádalo o zajištění vzdušného prostoru Českou republiku a Polsko.

„Konflikt na Ukrajině nám ukázal, jak důležitá je jednota NATO a vzájemná pomoc spojenců. Jsem proto ráda, že mohu za Česko jednat o pomoci našim slovenským sousedům se zajišťováním ochrany jejich vzdušného prostoru,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), který návrh kabinetu přeložila.

Čeští letci s gripeny by měli začít pomáhat střežit vzdušný prostor Slovenska už od letošního září a nejméně do konce roku 2023. Slovenské nebe by měli chránit z domovské základny v Čáslavi. Bratislava oficiálně požádala Prahu o pomoc 18. června.

Jana Černochová @jana_cernochova Na vládě jsme dnes projednali pomoc Slovensku při ochraně jeho vzdušného prostoru. Takzvaný Air Policing budou Češi s letouny JAS-39 Gripen poskytovat od září letošního roku do konce roku 2023. Na ochraně slovenského vzdušného prostoru se má podílet rovněž Polsko. https://t.co/OWXTI1aIBl oblíbit odpovědět

Detaily nasazení má upřesnit společná deklarace mezi ČR, Slovenskem a Polskem, která bude podepsána v následujících týdnech.

„Návrh deklarace říká, že střežení vzdušného prostoru bude zahájeno 1. září letošního roku a potrvá do konce roku 2023 s možností dalšího prodloužení,“ upřesnila Černochová.

Slovensko si před čtyřmi lety objednalo od USA 14 stíhaček F-16 v nejmodernější verzi Block 70/72. Jde o nejnovější variantu celosvětově rozšířeného letounu. Její výroba už běží v továrně Lockheedu v Greenville v Jižní Karolíně, úvodním uživatelem se stane Bahrajn, Slovensko je druhým zákazníkem.

Za letouny včetně výcviku personálu, munice a dvouleté logistické podpory Slovensko zaplatí zhruba 1,6 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 40 miliard korun. Jde tak o nejdražší modernizační projekt slovenské armády v novodobé historii země.

První stroje měli slovenští letci dostat už na konci letošního roku a další pak o rok později. Slovenští piloti už absolvovali i výcvik v USA.

Stíhačky F-16 kabinet tehdejšího premiéra Petera Pellegriniho upřednostnil před švédskými letouny JAS-39 Gripen, které používají i nejbližší sousedé – Česká republika a Maďarsko.

Zpoždění dodávek až o dva roky slovenské ministerstvo obrany zdůvodnilo problémy se subdodávkami způsobenými epidemií covidu-19 i nedostatkem čipů na světovém trhu. Nové nadzvukové letouny tak bude moci nasadit zřejmě až v roce 2025.

Čeští stíhači mají s ochranou vzdušného prostoru členů NATO zkušenosti už od roku 2009. Třikrát působili v Pobaltí, třikrát hlídali nebe nad Islandem. Od 1. dubna opět hlídají vzdušný prostor pobaltských států, tentokrát z litevské základny Šiauliai, kde spolupracují se španělským letectvem.