Pilot Ivo Kardoš s Gripenem během Eurasia Airshow v Turecku | foto: Rich Cooper/Centre of Aviation Photography

„Po sérii jednání se podařilo domluvit oproti původní švédské nabídce z loňského roku významně výhodnější podmínky. Nalezení dohody je dobrá zpráva pro Českou republiku a pro zajištění její obranyschopnosti,“ uvedl šéf sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka po jednání kolegia ministryně obrany, které další pronájem podpořilo.

Ministerstvu se podařilo vyjednat u švédské strany levnější nabídku, která je oproti té z loňska zhruba o 25 % výhodnější. Podle finálního návrhu Česká republika zaplatí za pronájem 12 letounů Gripen, jejich servis a výcvik pilotů 6,012 miliardy švédských korun (podle aktuálního kurzu 16,695 miliardy českých korun včetně DPH).

Pro srovnání, současný pronájem čtrnácti strojů Gripen vyjde na zhruba 1,7 miliardy korun ročně.

Samotný pronájem přitom podle obrany netvoří významnou část nabídky. Na její výši má vliv zejména stáří využívaných letadel, která budou v českých službách již třetí dekádu a náklady na jejich údržbu tak porostou. Od roku 2005, kdy první stroje přistály na základně v Čáslavi, čeští letci na flotile nalétali dohromady 38 tisíc letových hodin.

Zároveň za posledních 20 let ve vojenském letectví znatelně vzrostly ceny na trhu práce a rovněž ceny materiálu.

Připravovaná smlouva tak podle ministerstva reaguje na vývoj cen v posledních letech, který značně překonal dlouhodobý průměr. Švédská nabídka má přitom shodné parametry jako pro další uživatele letounů Gripen včetně švédského letectva.

Obrana předpokládá, že díky snížení počtu pronajímaných strojů ze 14 na 12 (z toho 10 jednomístných a dva dvoumístné), dojde k významné finanční úspoře. Na zajištění vzdušného prostoru to podle armády vliv mít nebude.

Nebe nezůstane bez ochrany

„I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl velitel vzdušných sil Petr Čepelka s tím, že na budoucí snížení počtu nadzvukových letounů byli upozorněni i spojenci v NATO a aliance na to bude při plánování ochrany společného vzdušného prostoru brát ohledy.

Současný pronájem gripenů skončí v roce 2027, nové podstatně modernější stroje páté generace F-35 začnou do České republiky přilétat v roce 2031. Plných operačních schopností mají letouny F-35 dosáhnout v roce 2035, kdy bude také ukončen pronájem gripenů.

S návrhem smlouvy nyní bude seznámena vláda. Ministryně obrany Jana Černochová už avizovala, že by podpis smlouvy na další pronájem chtěla dotáhnout do konce volebního mandátu, tedy do podzimu.

Gripeny ovšem budou muset modernizací. Bude nezbytná pro jejich další provoz. Ministerstvo obrany za modernizaci podle dojednané smlouvy zaplatí 1,454 miliardy švédských korun (tedy 4,037 miliardy českých korun včetně DPH podle aktuálního kurzu).

Upgrade se bude týkat systému identifikace, zabezpečené komunikace, tankování za letu ve dne i v noci nebo možnosti využívání nových zbraňových systémů. Vláda o tom jednala už před rokem.