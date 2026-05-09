Schillerová na začátku debaty zpochybňovala rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo. Ten totiž minulý týden nepravomocně odsoudil Janu Nagyovou. Premiéra Andreje Babiše se řízení netýkalo, protože ho Sněmovna odmítla vydat, a zůstala mu tak poslanecká imunita.
„Ta kauza začala obviněním v roce 2017 a podle mě je to neskutečná obžaloba justice, jak dlouho se ta kauza táhne. I ten závěr byl velice podivný,“ uvedla s tím, že soud již dvakrát uznal Babiše nepravomocně nevinným.
„Já jsem hlasovala pro to, aby nebyl vydán a hlasovala jsem i tentokrát. Co by se stalo?“ doplnila s tím, že voliči hnutí ANO o kauze Čapí hnízdo věděli dávno před volbami, a přesto Babišovi dali hlasy. Koalice také kauzu dlouhodobě označuje za politický proces.
„Je naprosto nefér obviňovat naše soudy, že se ten proces dá politicky ovlivnit. Jsem rád, že padla obvinění i na pana Blažka, protože to ukazuje, že se všem měří stejným metrem,“ reagoval Grolich. Vláda je podle něj sestavená tak, aby si Babiš udržel imunitu a nemusel čelit dalšímu soudnímu řízení.
Dodal, že jakákoli obvinění se podle něj mají prošetřit a poslanci by takové lidi měli vydat. „Hnutí ANO to říkalo vždycky, dokud se to nezačalo týkat jich osobně. Že nějak rozhodl nižší soud nic neznamená. Dneska jsme se tady o tom nemuseli bavit, kdyby byl Andrej Babiš vydán,“ řekl.
„Právě že bavili,“ reagovala ministryně.
„Tím připouštíte, že by byl odsouzený, a proto bychom se o tom bavili,“ vpálil jí Grolich.
V minulém týdnu také poslanec za SPD Jindřich Rajchl oznámil, že chce zřídit vyšetřovací komisi v kauze bitcoin. „Vyšetřovací komise jsou na nic, je to politické gesto,“ hodnotil krok lidovec.
Schillerová: Mrázová někomu šlápla na kuří oko
Ve studiu také debatovali o městském bytě ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Podle zjištění novinářů totiž dlouhodobě obývá městský byt v centru Bíliny o rozloze přibližně 130 metrů čtverečních a platí za něj měsíčně 4,5 tisíce. Bílina je zároveň městem, které dlouhodobě trápí nedostatek dostupných bytů.
„Já jsem s ní mluvila osobně, samozřejmě jsem se jí na to ptala. říkala jsem jí s troškou nadsázky, komupak jste šlápla na kuří oko? Na mě to působilo jako řízená akce,“ zastávala se Mrázové Schillerová.
Mrázová dále čelí kritice za to, že obývá byt přímo na ministerstvu pro místní rozvoj. „Co se týče bytu, sama jsem si to zažila. To jsou byty na ministerstvu pro místní rozvoj, které jsou pouze pro veřejné činitele, nikoli pro komerční nájem,“ uvedla Schillerová.
„Vím, že paní ministryně ten byt získala ještě, než se stala starostkou. Já jsem byl starostou malé obce deset let a nedokážu si představit, že bych bydlel v městském bytě, když ho potřebují jiní. Bylo by mi stydno,“ reagoval Grolich.
Grolich odmítá spolupráci s ANO
Kromě bytu ministryně Mrázové v posledních dnech rezonovaly veřejným prostorem také výroky Motoristů. Poslanec Filip Turek totiž označil úředníky za parazity. Ministr zahraničí Petr Macinka zase čelil kritice za svůj výrok o méněcenných lidech.
Schillerová uvedla, že ji u těchto výroků vadí hlavně to, že se očekává k nim její reakce a komentář. „Jsou to výroky, které jsem neřekla. Jsou to dospělí lidé. Filip Turek se omluvil. Raději bych komentovala EET nebo školkovné,“ řekla.
Podotkla, že se to dotklo i jí, protože 25 let působila jako úřednice. „Co se týče pana místopředsedy Macinky, on zase to vysvětluje, že to myslel jinak. Není to na místě. Pořád mi někdo něco podsouvá, ale vztahy v koalici jsou fakt dobré.“
„Překvapuje mě, že máte dobré vztahy ve vládě, protože jsou to dva tři lidi, kteří mají dennodenně urážlivé výroky k vašim voličům,“ prohlásil Grolich. Dodal, že kvůli chování Motoristů se na něj obrací lidé z veřejnosti s tím, že by lidovci měli podpořit ANO a stát se jeho koaličním partnerem.
To ale odmítl. „Pokud hnutí ANO bude cítit, že s takovými partnery už není možné spolupracovat, tak se pojďme bavit o termínu předčasných voleb.“ Dodal ale, že si nedokáže představit spolupráci se stranou, která nemá jako hlavní zájem potřeby lidí, ale jednoho konkrétního člověka ve vedení strany. Kritizoval také Motoristy.
„Oni se za ty výroky neomlouvají. My se bohužel kvůli těmto lidem dostáváme do situace, kdy se nebavíme o tom, co připravujete. A některé věci jsou dobré, ale zase půl hodiny řešíme kauzy,“ řekl Schillerové.