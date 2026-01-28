Grolich bude kandidovat na předsedu lidovců, na podzim chce i do Senátu

„Nevybral jsem si lehčí cestu. Moji spolupracovníci říkali, ať si založím vlastní hnutí. Já chci ale lidovcům přivést příštího ministra financí a musí se změnit celá opoziční práce. Chápu, že je to velice těžké, ale ve Sněmovně se vede velké vyřizování osobních účtů vedoucích k honu po lajcích. Chci to změnit a vést věcně,“ dodal Grolich.
K tomu konstatoval, že všechny opoziční strany jsou momentálně na stejné startovní čáře. „Rád bych znovu oslovil voliče, které zklamala jak současná vláda, tak i ta minulá,“ řekl jihomoravský hejtman.
„Na jižní Moravě jsme ukázali, že věcnou politikou se dají vyhrát volby. Volič chce slušné lidi, kteří se mezi sebou neuráží,“ předeslal Grolich s tím, že by si přál přivést do Sněmovny zpět slušnost.
Ke kandidatuře jej prý přesvědčily i události z nedávných dní, kdy ministr zahraničí Petr Macinka zaslal SMS zprávy Petru Pavlovi, které prezident označil za výhružné. „Bizarní lidé diktují Andreji Babišovi, jak má vládnout. Je to vážná situace a opozice musí být silná,“ podotkl.
Kandidatura do Senátu
Vedle snahy získat post šéfa lidovců plánuje Grolich na podzim kandidovat i do Senátu v obvodu Vyškov. Odmítl, že by mohlo jít o kumulaci funkcí. „Do Prahy budu pravidelně jezdit, kde stejně budu jednat o záležitostech, kterým se už nyní věnuji,“ vysvětlil a doplnil, že funkce hejtmana, případného šéfa strany a senátora vnímá jako vzájemně se doplňující.
Grolich předloni v krajských volbách obhájil post jihomoravského hejtmana, když jako lídr koalice SPOLU posbíral na jižní Moravě téměř 40 procent hlasů. Je tak považován za jednoho z nejúspěšnějších lidoveckých politiků.
Jako o možném předsedovi lidovců se o něm hovořilo už na podzim roku 2024 po triumfu v krajských volbách. Ke kandidatuře Grolicha vyzýval tehdejší předseda Jurečka i další straníci.
Podle politologů v Grolichův prospěch hovoří moderní přístup, kterým prezentuje svou politiku. Aktivně také využívá sociální sítě, což mělo pomoci oslovit mladé voliče. Hejtman dříve vystupoval také jak stand-upový komik. Už svůj první volební úspěch v roce 2020 přisuzoval odlehčené kampani.