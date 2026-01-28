Grolich je nadějí lidovců, lákat voliče bude podobně jako Kuba, míní politologové

  15:16aktualizováno  15:16
Jan Grolich představuje silnou osobnost, která může svým pragmatismem změnit roli současné opozice, shodli se na tom politologové Jan Kubáček a Milan Školník, které oslovila redakce iDNES.cz. Podle Kubáčka chce Grolich oslovit zejména středové voliče, které zklamala současná i minulá vláda. Školník poukazuje na to, že hejtman Jihomoravského kraje může lidovou stranu zachránit před úpadkem.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců. (28. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....
Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....
Marek Výborný oznámil, že nebude obhajovat post předsedy KDU-ČSL. (28. ledna...
Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....
21 fotografií

„Jan Grolich je v podstatě takový Martin Kuba v KDU-ČSL. Je velmi silný ve svém regionu, atraktivně komunikuje na sociálních sítích a vyznačuje se velkou mírou pragmatismu. Dává také najevo, že chce do celostátní politiky přinést věcnost a neřešit pouze osobní spory. Chce vstoupit jako člověk z vnějšku, který už se nechce zabývat jen antibabišismem,“ podotýká Kubáček.

Podle něj Grolich v případě svého zvolení předsedou lidovců výrazně změní styl současné opozice. „Jan Grolich při svém pragmatismu moc dobře ví, že je tady velké množství naštvaných středopravých voličů, které zklamala současná i minulá vláda. Pro svůj úspěch musí využít situace, kdy je současná ODS v podstatě bezbarvá, Starostové nyní ničím nezaujmou a TOP 09 je neviditelná. Má to ale háček. Ve stejných vodách chce lovit také Martin Kuba,“ vysvětluje politolog s tím, že lidovci by pod Grolichovým vedením měli šanci stát se hnací silou opozice.

Ke stejnému závěru dochází i politolog Milan Školník, který působí na České zemědělské univerzitě v Praze. Grolicha rovněž srovnává s Kubou, jenž v listopadu minulého roku odešel po 22 letech z ODS a oznámil, že zakládá své nové hnutí.

Školník rovněž prohlašuje, že Grolich je představitelem generační obměny, ke které nyní u lidovců dochází. „Je ale otázka, jestli už na to není pozdě. Kdyby se sněm KDU-ČSL a volba předsedy konala před sněmovními volbami v loňském roce, tak mohl Grolich ještě spoustu věcí změnit a obměnit i některé lidi. Nyní je situace pochopitelně jiná. Lidovci v průzkumech dosahují dvou až tří procent. Grolich tak může svou politikou být jak velkým hrdinou KDU-ČSL, tak i tím, kdo stranu pohřbí,“ komentuje.

Šéf lidovců, hejtman i senátor?

„Zajímavé je, že Grolich má zkušenosti jako hejtman Jihomoravského kraje, se kterými chce jít do celostátní politiky. V Jihomoravském kraji mají lidovci silnou baštu, kde je kladen důraz na křesťanské hodnoty a na velké rozvětvené rodiny,“ připomíná Školník.

Jako negativum ale vnímá Grolichovu ohlášenou kandidaturu do Senátu v obvodu Vyškov. Podle Školníka jde o slabou záplatu toho, že případný předseda KDU-ČSL by nebyl poslancem ve Sněmovně. „Pro členy lidovců by to bylo omezující a docela zvláštní, přeci jen je Sněmovna jiná než Senát,“ konstatuje.

Naopak Kubáček je toho názoru, že Grolichův zájem o křeslo senátora je vzhledem k okolnostem pochopitelný. „Záleží také na tom, jakými lidmi by se Grolich ve vedení lidovců i jako senátor obklopil. Ideálně by mělo jít o konzervativnější osobnosti, kterými si KDU-ČSL zajistí nadále podporu na Moravě,“ zmiňuje.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.