„Jan Grolich je v podstatě takový Martin Kuba v KDU-ČSL. Je velmi silný ve svém regionu, atraktivně komunikuje na sociálních sítích a vyznačuje se velkou mírou pragmatismu. Dává také najevo, že chce do celostátní politiky přinést věcnost a neřešit pouze osobní spory. Chce vstoupit jako člověk z vnějšku, který už se nechce zabývat jen antibabišismem,“ podotýká Kubáček.
Podle něj Grolich v případě svého zvolení předsedou lidovců výrazně změní styl současné opozice. „Jan Grolich při svém pragmatismu moc dobře ví, že je tady velké množství naštvaných středopravých voličů, které zklamala současná i minulá vláda. Pro svůj úspěch musí využít situace, kdy je současná ODS v podstatě bezbarvá, Starostové nyní ničím nezaujmou a TOP 09 je neviditelná. Má to ale háček. Ve stejných vodách chce lovit také Martin Kuba,“ vysvětluje politolog s tím, že lidovci by pod Grolichovým vedením měli šanci stát se hnací silou opozice.
Ke stejnému závěru dochází i politolog Milan Školník, který působí na České zemědělské univerzitě v Praze. Grolicha rovněž srovnává s Kubou, jenž v listopadu minulého roku odešel po 22 letech z ODS a oznámil, že zakládá své nové hnutí.
Školník rovněž prohlašuje, že Grolich je představitelem generační obměny, ke které nyní u lidovců dochází. „Je ale otázka, jestli už na to není pozdě. Kdyby se sněm KDU-ČSL a volba předsedy konala před sněmovními volbami v loňském roce, tak mohl Grolich ještě spoustu věcí změnit a obměnit i některé lidi. Nyní je situace pochopitelně jiná. Lidovci v průzkumech dosahují dvou až tří procent. Grolich tak může svou politikou být jak velkým hrdinou KDU-ČSL, tak i tím, kdo stranu pohřbí,“ komentuje.
Šéf lidovců, hejtman i senátor?
„Zajímavé je, že Grolich má zkušenosti jako hejtman Jihomoravského kraje, se kterými chce jít do celostátní politiky. V Jihomoravském kraji mají lidovci silnou baštu, kde je kladen důraz na křesťanské hodnoty a na velké rozvětvené rodiny,“ připomíná Školník.
Jako negativum ale vnímá Grolichovu ohlášenou kandidaturu do Senátu v obvodu Vyškov. Podle Školníka jde o slabou záplatu toho, že případný předseda KDU-ČSL by nebyl poslancem ve Sněmovně. „Pro členy lidovců by to bylo omezující a docela zvláštní, přeci jen je Sněmovna jiná než Senát,“ konstatuje.
Naopak Kubáček je toho názoru, že Grolichův zájem o křeslo senátora je vzhledem k okolnostem pochopitelný. „Záleží také na tom, jakými lidmi by se Grolich ve vedení lidovců i jako senátor obklopil. Ideálně by mělo jít o konzervativnější osobnosti, kterými si KDU-ČSL zajistí nadále podporu na Moravě,“ zmiňuje.